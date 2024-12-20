料理夢幻逸品！「小V鍋」Vermicular推尊爵黑典藏版 限量序號藏驚喜

來自日本名古屋的Vermicular琺瑯鑄鐵鍋，由日本職人全手工製作，以鍋蓋與鍋身的密合精準至低於0.01毫米，實現近乎真空密封效果出名，完美鎖住食材鮮味與養分的強大料理能力，搭配高效能IH加熱器，讓溫控更精準，無需顧火候，結合傳統工藝與溫控科技，被許多主婦譽為廚房夢幻逸品。

今年Vermicular特別寵愛台灣粉絲，除了首次與日同步發行「Premium Black Limited Edition尊爵黑典藏版」系列鍋具，經典的「霧面黑」相比，展現出更深邃而沉穩的黑色光澤，搭配香檳金LOGO，展現出日本職人工藝的極致水準。其中IH與IH MINI琺瑯鑄鐵電子鍋限量各500台，每台機身底部皆有獨家為台灣市場打造專屬的尊爵精品序號。這一特別禮遇在日本市場也無法獲得，充分展現品牌對台灣市場的極致寵愛。

2025年起品牌將會有不定期的驚喜活動，購買擁有尊爵精品序號的鍋具，將自動升級為 Vermicular V-VIP，專享多項專屬尊榮，包括專屬活動優先報名權、年度新品鑑賞會等獨家禮遇，並能加入Vermicular Club。