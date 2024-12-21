台灣最強夜市在哪裡？全台TOP10夜市排行出爐！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「全台夜市」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台10大夜市。

講到台灣平民美食，那就絕對少不了「夜市」！無論是想要一嘗酥嫩多汁的炸雞排、口感紮實甘甜的地瓜球，還是外酥內嫩的臭豆腐，都可以在夜市中大飽口福。而日前火熱開播的台灣美食綜藝《夜市王》，在社群掀起了一波討論熱潮，吸引全台老饕紛紛推薦自己心目中的「最強夜市」，究竟哪個夜市最受網友熱論呢？一起來看看吧！

「逢甲夜市」老饕狂推臭豆腐必吃 「士林夜市」評價兩極討論熱烈

▲ 網友熱議TOP10台灣夜市 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「全台夜市」相關話題的討論，可以發現台中「逢甲夜市」最受網友熱議。位在逢甲大學旁的逢甲夜市，不僅是學生們與附近居民的晚餐首選，也是在地人心中「屬於我們青春的回憶」，是台中最熱鬧的夜市之一。

而針對逢甲夜市必吃美食，在日前《夜市王》播出的臭豆腐特輯中，吸引在地人跳出表示「派出來的（店家）不是最強的」、「逢甲最強的臭豆腐不是一心嗎」，對於逢甲夜市的落敗感到遺憾；還有網友分享「逢甲最好吃的是校門口地瓜球」，以及「明倫蛋餅」、「大腸包小腸」等都是當地老饕的最愛。

而台北的「士林夜市」是不少外國旅客來台時必排入行程的夜市景點之一，不過也有不少當地人表示由於士林屬於「觀光夜市」，不僅部分攤位價格偏高，且「有時會遇到品質不穩定的情況」，直呼「又貴又沒有什麼好吃的」、「我也是在地人但現在一年逛不到五次」，在網路上評價兩極。

對此，有網友平反「廟口的麵線和木瓜牛奶莫名的搭，紅蘿蔔汁也超好喝」、「上海生煎包（小東街黃色招牌那一家，花藏雪附近）、蔥油餅也不錯」，表示「士林夜市小吃蠻多選擇」，認為還是有不少「寶藏店家」，不妨多參考當地親友的推薦。

此外，與第一名同樣位於台中的「一中街商圈」也備受討論。便有許多網友大讚「一中真的就沒有難吃的」、「一中街逛累了，大馬路對面有間墊腳石圖書廣場，可以去吹冷氣逛一逛」，表示擁有多樣銅板美食，並且周邊商圈完整的的一中街好逛又好吃；還有不少看完《夜市王》的觀眾表示「身為台中人，一中商圈推出的名單真的都是我們自己也會吃的」，吸引網友熱烈討論。

每個夜市都蘊含著豐富的在地文化與當地人的記憶。無論你是愛吃的老饕，還是初次造訪的外地遊客，都不妨前往當地夜市體驗獨特的熱鬧氛圍，感受這份專屬台灣的獨特魅力！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台夜市」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/11~2024/12/11，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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