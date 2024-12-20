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遠眺蒼穹 CITIZEN Satellite Wave X限定表 與光同行
光線與時間有著千絲萬縷的關聯，日系品牌星辰表（CITIZEN）在2014年曾首度推出以光照為能量來源的「光動能衛星對時表Satellite Wave F100」，成為世界最薄的衛星校正表款，今年適逢10周年，CITIZEN因而發表新款Satellite Wave X限定表，以光之名、朝更精確的前方目標前進。
光線帶有能量、能夠啟發靈感、振奮人心早已不是新鮮事，而透過光動能與衛星連線除了補充表款運作能源，更能跳脫機械表或石英表的限制，精確校正時間。新款腕表從人造衛星的科技外型得到啟發，像是一體成形鍊帶就形似人造衛星上的太陽能板，同時表面也透過噴墨印刷，呈現如銀河星空的浩瀚壯闊。
表款將使用光動能GPS衛星對時F150機芯，可接受距離地球約2萬里高的GPS人造衛星訊號、進而更新表款的正確日期與時間。45.4毫米的尺寸採用輕量化也堅固內用的鈦金屬為表殼，並可顯示40個時區、夏令時間、感光亮度指示、電量顯示、萬年曆功能。表款共有黑、藍雙色面盤，各限量100只，訂價皆為52,800元。
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