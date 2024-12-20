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誠品進駐屏東王船文化館 全台最南端據點將開張

中央社／ 台北20日電
誠品書店東港王船限定店。圖／誠品提供
誠品書店東港王船限定店。圖／誠品提供

全台最南端誠品書店將開張，連結地方歷史與信仰文化的「屏東縣王船文化館」將於27日開幕，誠品書店應邀進駐；誠品同時也在虛擬市場擴張版圖，攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社推出電子書。

誠品今天發布新聞稿說明，連結地方歷史與信仰文化的「屏東縣王船文化館」將於27日開幕，誠品書店應邀進駐，「東港王船限定店」成為全台最南端誠品書店，匯集上萬書籍，也呼應在地行船航海文化策劃主題書展。

每3年舉辦一次的屏東「東港迎王平安祭典」，已是世界知名的百年傳統；屏東縣王船文化館為台灣首座以迎王祭典文化設立的博物館，除此之外，誠品近期積極與文化景點合作，陸續進駐嘉義美術館、屏東總圖、新港培桂堂等開出限定店。

不僅實體拓點，誠品表示，2024年紙本書銷售持續成長，也在虛擬市場擴張版圖，「誠品電子書」攜手三采、城邦、時報、圓神等逾百家出版社，第一階段提供13萬種繁體中文電子書，未來會持續擴增，書籍類別囊括文學、人文、財經商業、漫畫等，透過APP可隨時閱讀，並結合雲端同步、離線閱讀功能。

屏東縣 王船 誠品

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