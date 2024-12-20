台中購物節登錄破300億 21日加碼抽百萬現金不要漏接

台中購物節倒數，經發局統計消費登錄金額昨已破304億元。台中市政府經發局宣布，明(21)日豐原「耶誕YA FUN豐趴」活動，將再加碼抽出百萬現金得主1名，同場購物節月月抽百萬現金得主2名，以及幸福加碼抽百萬汽車1台，同慶2024縣市幸福指標台中市榮獲第一名。

經發局表示，相較於其他縣市辦理購物節消費登錄金額均未超過30億，台中購物節活動起跑第57天即破300億消費登錄金額，且依數據顯示，消費登錄總金額超越去年同期，累計登錄金額比去年同期增加20億，成長近七成，完勝去年成績。

經發局長張峯源表示，活動起跑第57天突破300億消費登錄金額，比起去年提前4天，且距上次破兩百億約兩周時間，就再次加碼抽第三個百萬現金幸運兒。另為協助百工百業與小攤小販，規劃收據專屬抽其登錄金額也高達14億，顯示購物節活動對於活絡市場、夜市、攤商等基層經濟大有幫助。

今年除有比星日三國大使為購物節活動代言，還有台中市店家及優惠業者共同響應全城On sale，連續兩個月推出上萬種限定折扣活動，吸引更多民眾前來旅遊、消費。

經發局補充，台中購物節剩下不到一周，活動到12月25日截止，12月31日前完成登錄發票或收據，除了周周抽十萬、天天抽三千元現金獎，還有機會抽到最後壓軸的精品好宅。