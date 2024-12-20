全台最南誠品書店！27日開店 東港小鎮增添書香氣

全台最南端的誠品書店27日於屏東縣王船文化館開卷啟航，由於內部還需要裝修，開館當天是以「快閃店」型態營業，至明年3月才會完整開幕。東港誠品呼應在地生活文化，以船、海洋文學等為店內特色，將為這漁業小鎮注入濃濃的書香氣。

屏東縣政府文化處表示，屏東縣王船文化館將於27日開幕，館內除規畫常設展、特展空間、沉浸式劇場、典藏庫房、以及餐飲、商業空間外，一樓將打造全台最南端「誠品書店東港王船限定店」，占地113坪。

東港誠品將以「船」為主軸匯集書店職人精選上萬書籍，也呼應在地行船航海生活文化，特別策畫主題書展。試營運期間誠品會員單筆滿800元可獲贈100元抵用券，還有「開館紀念香包御守」等王船文化館限定創意選品。

文化處表示，屏縣王船文化館不只可深入探索迎王百年祭典文化，還能逛誠品看書買書，也引進東港在地的飲食文化，包括東港三寶、飯湯、雙糕潤、肉粿等東港必吃的美食小吃，結合文學、文創與東港在地飲食文化，開創文化觀光新視野。

開館同步進駐營運的還有漁行口食堂（Hî Hâng-Kháu Diner）、角頭酒吧（GATAO BAR）等餐飲品牌。漁行口食堂以新鮮直送的海味，帶食客品嘗東港在地的海鮮滋味。位於五樓的角頭酒吧，取名自東港的角頭文化，飲品設計靈感則來自迎王平安祭典，可點一杯「千歲特調」保平安，每杯都是東港文化的縮影。