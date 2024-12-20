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亞洲首間戶外快閃店！時尚糖果巨星sugarfina冷鏈登台

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
亞洲第一間戶外快閃店在忠孝SOGO百貨登場。圖/sugarfina提供
亞洲第一間戶外快閃店在忠孝SOGO百貨登場。圖/sugarfina提供

年末氣溫驟降，需要一點甜蜜補充，加上象徵團聚的耶誕與跨年即將到來，時尚奢華的糖果巨星—sugarfina，推出節慶專屬的限量糖果，透過全球冷鏈的運輸方式，傳遞品牌來自太平洋彼岸的美好風味。此外，在遠東SOGO百貨的力邀下，誕生亞洲第一間戶外快閃店，並且結合Hello Kitty 50周年、推出快閃店限定的專屬Hello Kitty慶生禮盒，全台限量60盒。

許多名人與好萊塢巨星的愛牌sugarfina，即日起至2025年1月6日在忠孝SOGO門前活動廣場，以同質感的微縮比例設計、呈現來自美國洛杉磯比佛利山莊的旗艦店風貌，吸引民眾朝聖打卡，其中，包括許久未露面的時尚名模蔚葒縈，她笑說，每年會飛往美國兩三次探望親友，因為真的非常喜歡sugarfina，甚至變成朋友們的美國代購，「常常是幾乎全空的行李箱去，帶回滿滿的sugarfina糖果禮盒」。

今年的繽紛耶誕系列有北歐風格的可愛卡通版，以及傳統美式的節慶典雅風。前者由耶誕老人帶領著薑餅人、魯道夫（馴鹿）、北極熊及雪人寶寶，分別化身為耶誕樹造型軟糖的全新口味登場。典雅系列則結合了耶誕紅、杉柏青、星光金的色調元素，讓經典的糖果口味增添了濃厚的節慶隆重感，同時推出新口味「波本風味焦糖可可球」、「蔓越莓風味調酒小熊造型軟糖」。

今年節慶推薦款、特殊造型的sugarfina手工禮盒，由可愛的薑餅人領銜，還有耶誕限定的紅色金屬郵箱，以及結合糖果盒與立體卡片的抽屜型驚喜禮盒。而倒數月曆則是以sugarfina精品百貨為設計靈感，可在樂音聲中、依序打開12格抽屜，品嘗經典與夢幻風味。

即日起至12月22日，於全台sugarfina店櫃購買指定款特色禮盒、皆有任兩件85折的快閃優惠。

耶誕老人、薑餅人、馴鹿與雪人寶寶，捎來濃濃的節慶氛圍。圖/sugarfina提供
耶誕老人、薑餅人、馴鹿與雪人寶寶，捎來濃濃的節慶氛圍。圖/sugarfina提供
許多名人與好萊塢巨星的愛牌sugarfina，在台灣也買得到。圖/sugarfina提供
許多名人與好萊塢巨星的愛牌sugarfina，在台灣也買得到。圖/sugarfina提供
結合Hello Kitty 50周年、推出快閃店限定的專屬Hello Kitty慶生禮盒，全台限量60盒。圖/sugarfina提供
結合Hello Kitty 50周年、推出快閃店限定的專屬Hello Kitty慶生禮盒，全台限量60盒。圖/sugarfina提供
可愛的節慶禮盒同步開賣。圖/sugarfina提供
可愛的節慶禮盒同步開賣。圖/sugarfina提供

快閃 禮盒 糖果

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