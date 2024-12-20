7間「草莓甜品懶人包」！泡芙、珍奶、貝果都是草莓

冬天正是「草莓」的季節，不論是泡芙、貝果、手搖飲、冰淇淋，通通都充滿著草莓的元素。更有品牌限時推出「草莓飲品買1送1」、「草莓新品第2杯75折」等不同優惠，要讓全台草莓控們，可以沉浸在酸甜又迷人的草莓世界。

【beard papa's】

連鎖泡芙beard papa's在年底前再度推出「草莓泡芙」，將酸甜的草莓果餡搭配鮮奶油製成內餡，可搭配日式、菠蘿、MINI、黑法式等不同特色泡芙皮，帶來幸福的滋味，每顆85元起。針對指定門市，還有限定款「蜂蜜奶油」外皮。

【巧克比】

蠟筆小新最喜愛的零食「巧克比」，今年在聖誕節期間特別推出「草莓」風味，同樣可以看到鱷魚阿山包裝，並搭配上粉紅色系設計，以及星星造型的餅乾。隨盒並附贈蠟筆小新貼紙，適合粉絲收集，每盒59元。

【好丘】

好丘今年推出升級版「草莓巧克力貝果」，使用新鮮台灣草莓製成草莓乾浸漬於萊姆酒中，再搭配TICCA優等獎級的南投「思惟巧克力工坊」的莊園巧克力，帶來豐富的層次風味，每顆80元。另外冬季限定「踏雪尋莓厚醬貝果」，也重新回歸，以白巧克力乳酪餡搭配新鮮台灣草莓，創造奢侈的風味，限於好丘On The Road在路上販售，每顆169元。

【功夫茶】

功夫茶今年攜手經典卡通明星「頑皮豹」，推出充滿粉紅色系的聯名包裝與週邊產品，另外還限時推出「草莓慕斯」、「草莓雪莎」，呈現冬季酸甜的滋味。12月21日至1月19日，凡購買任意2杯草莓系列飲品，即可獲得「頑皮豹立體手提袋」；12月23、24、25日，購買草莓慕斯即享限量「買1送1」。

【COLD STONE酷聖石】

即日起至1月7日期間，7-ELEVEN酷聖石複合店推出冬季新品冰淇淋「濃草莓起司派」，選用起司風味冰淇淋，拌入酸甜的草莓果丁、酥脆餅乾，層次豐富濃郁，有如草莓起司蛋糕般的口感，每份59元起。

【茶湯會】

即日起推出草莓新品「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，藉由草莓與四季春、鮮奶、奶綠等基底搭配，創造酸酸甜甜的滋味，每杯75元。1月1日前，並可享新品第2杯75折優惠。另外茶湯會也首度與SEALOOK（海豹看看）IP跨國聯名，將推聯名杯身與一系列週邊商品。

【老爺小花園】