快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

BAC 草莓季夢幻開場 高顏值草莓蛋糕華麗回歸

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。業者/提供
BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。業者/提供

金色三麥（7757）旗下精品巧克力蛋糕BAC，依據季節和主題嚴選頂級食材，隨著冬季水果女王「草莓」華麗回歸，即日起BAC法式草莓香緹蛋糕、覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。法式草莓香緹蛋糕販售至12月31日，6吋售價990元；覆盆莓草莓巧克力蛋糕販售至2025年3月底（視草莓供應狀況調整），6吋售價990元，另有8～14吋可訂購。

BAC甜點職人巧手打造兩款高顏值新品，造型夢幻宛如童話故事裡的草莓蛋糕。「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」嚴選70%及100%的苦甜巧克力，融合新鮮草莓的香甜、覆盆莓的酸美，以及巧克力湯種戚風蛋糕的綿密滑順，運用獨門技術創造出輕盈口感，同時保留自然甜美的香氣；聖誕節限定款「法式草莓香緹蛋糕」選用法式香緹奶油，覆盆莓與草莓果餡交織出細膩雙重滋味，新鮮草莓鋪面，鮮紅欲滴的果實在耶誕佳節散發幸福氛圍。

即日起BAC法式草莓香緹蛋糕、覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。法式草莓香緹蛋糕販售至12月31日，6吋售價990元；覆盆莓草莓巧克力蛋糕販售至2025年3月底（視草莓供應狀況調整），6吋售價990元，另有8～14吋可訂購。BAC甜點職人嚴選大顆飽滿新鮮草莓、法式香緹奶油、比利時苦甜巧克力和細膩莓果內餡，搭配綿密滑順的湯種戚風蛋糕，獻上無法抵擋的夢幻甜美。

巧克力 甜點

延伸閱讀

日本新飲品主打「台灣人氣甜點變飲料」 她一看傻眼：是不是在騙

搶攻張惠妹演唱會！ 「大巨蛋票根」美食優惠必追　鍋物、手搖飲特調都有「買一送一」

墾丁福華邀家扶童到飯店做耶誕蛋糕 享受佳節氛圍

限時3天買1送1！ 「功夫茶x頑皮豹」2聯名杯+2草莓飲粉紅魅力上市、「頑皮豹立體手提袋」只送不賣

相關新聞

亞洲首間戶外快閃店！時尚糖果巨星sugarfina冷鏈登台

年末氣溫驟降，需要一點甜蜜補充，加上象徵團聚的耶誕與跨年即將到來，時尚奢華的糖果巨星—sugarfina，推出節慶專屬的...

7間「草莓甜品懶人包」！泡芙、珍奶、貝果都是草莓

冬天正是「草莓」的季節，不論是泡芙、貝果、手搖飲、冰淇淋，通通都充滿著草莓的元素。更有品牌限時推出「草莓飲品買1送1」、...

BAC 草莓季夢幻開場 高顏值草莓蛋糕華麗回歸

金色三麥（7757）旗下精品巧克力蛋糕BAC，依據季節和主題嚴選頂級食材，隨著冬季水果女王「草莓」華麗回歸，即日起BAC...

年菜餐酒這樣搭！麥卡倫Ｘ葉怡蘭 打造台灣的團圓美味

年節將屆，傳遞幸福美好意涵的年菜餐桌將如何呈現？麥卡倫200週年以「為時代 創新味」的核心精神，攜手飲食作家葉怡蘭打造「...

老錢風 X Chill Guy？GUCCI 2025早秋系列秀低調奢華

GUCCI日前發表了2025早秋系列，以「日常奢華」（casual grandeur）為敘事主軸，女裝系列以創意總監擅長...

家樂福新莊新泰店慶開幕好禮放送 近新莊區公所與百年廟街

家樂福超市新莊新泰店於20日隆重開幕！家樂福超市新莊新泰店賣場面積約為830平方公尺，鄰近新莊區公所以及百年廟街。賣場區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。