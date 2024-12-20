BAC 草莓季夢幻開場 高顏值草莓蛋糕華麗回歸

金色三麥（7757）旗下精品巧克力蛋糕BAC，依據季節和主題嚴選頂級食材，隨著冬季水果女王「草莓」華麗回歸，即日起BAC法式草莓香緹蛋糕、覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。法式草莓香緹蛋糕販售至12月31日，6吋售價990元；覆盆莓草莓巧克力蛋糕販售至2025年3月底（視草莓供應狀況調整），6吋售價990元，另有8～14吋可訂購。

BAC甜點職人巧手打造兩款高顏值新品，造型夢幻宛如童話故事裡的草莓蛋糕。「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」嚴選70%及100%的苦甜巧克力，融合新鮮草莓的香甜、覆盆莓的酸美，以及巧克力湯種戚風蛋糕的綿密滑順，運用獨門技術創造出輕盈口感，同時保留自然甜美的香氣；聖誕節限定款「法式草莓香緹蛋糕」選用法式香緹奶油，覆盆莓與草莓果餡交織出細膩雙重滋味，新鮮草莓鋪面，鮮紅欲滴的果實在耶誕佳節散發幸福氛圍。

即日起BAC法式草莓香緹蛋糕、覆盆莓草莓巧克力蛋糕限時開賣。法式草莓香緹蛋糕販售至12月31日，6吋售價990元；覆盆莓草莓巧克力蛋糕販售至2025年3月底（視草莓供應狀況調整），6吋售價990元，另有8～14吋可訂購。BAC甜點職人嚴選大顆飽滿新鮮草莓、法式香緹奶油、比利時苦甜巧克力和細膩莓果內餡，搭配綿密滑順的湯種戚風蛋糕，獻上無法抵擋的夢幻甜美。