年菜餐酒這樣搭！麥卡倫Ｘ葉怡蘭 打造台灣的團圓美味

年節將屆，傳遞幸福美好意涵的年菜餐桌將如何呈現？麥卡倫200週年以「為時代 創新味」的核心精神，攜手飲食作家葉怡蘭打造「麥卡倫團圓美味學」，除了探索專屬於台灣的年菜餐桌，也提供餐酒配搭的絕佳選擇。

承襲兩個世紀深厚底蘊的麥卡倫，攜手飲食生活作家葉怡蘭，從一瓶百搭的台灣經典年菜餐桌、到多端類型的佐搭哲學，再深入至品味究極的年節佳餚，由淺入深、以簡御繁，依照台灣年菜的不同美味特性，配對各具丰姿的麥卡倫酒款。

葉怡蘭指出，「既雍容又具多端表現的雪莉橡木桶風範『麥卡倫威士忌』，無疑是萬無一失的美味最大公約數。」以麥卡倫的「經典雪莉桶12年」與「雙雪莉桶12年」為例，一則飽滿厚實、一為平衡馥郁，皆擁有從冷盤、熱湯、海鮮、肉類乃至甜點「一瓶百搭」的堅強實力，她讚賞道，「兩款佳釀不僅能完美『接招』年節餐桌上的團圓味，還能各自激盪出不同的佐搭樂趣。」

當美味的體驗再進階，葉怡蘭建議，「濃的配濃的、淡的配淡的，口味相近、口感相宜」，是其多年來奉行的酒食佐搭心法。從料理方式來看，濃淡兩字看似簡凡，味濃味淡之間也可產出百變、千變，要想替形形色色的年菜佳餚覓得良緣，雪莉王者麥卡倫是最佳配方。

麥卡倫Harmony系列第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，入口優雅清新、細緻輕柔中又帶有木質的線條跟香氣，與白菜滷、干貝燴蔬菜、白斬雞等年菜中的清雅滋味最為配搭，也是葉怡蘭心目中與原味料理最般配的「雅士」。而清蒸、糖醋、醬煮的海鮮則可配與「雙雪莉桶15年」，其明亮甜美、均衡又不失活潑的風味，也是葉怡蘭最理想的「海鮮酒」首選。

而滷肉、紅燒及調味厚重的濃羹或中藥燉湯，則推薦更沈厚、木質調也更為顯著的麥卡倫「雙雪莉桶18年」，可以呼應其中的香料及醬油鮮香，且憑藉渾厚飽滿與層次豐富的歐洲雪莉橡木桶風味，完美潤化重麻、重辣、酒香等大膽滋味。

麥卡倫甫推出的「春宴系列 赫雷斯」，選用歐洲和美國橡木雪莉桶熟成，其平衡、圓潤、甜美而精緻的風味，適合搭配台灣年節餐桌不可或缺的高檔海味「烏魚子」，兩者於味蕾中交織出讓人驚嘆的花果香。而新年的圍爐標配「佛跳牆」，葉怡蘭認為，「春宴系列 赫雷斯」完美輝映佛跳牆鮮醇飽滿的滋味，「其優雅花果香平衡了湯頭的濃郁感，亦是一支極好的佛跳牆酒。」

在團圓餐桌常會出現的大菜「紅燒蹄膀」，則唯有同樣紮實深沈的麥卡倫「經典雪莉桶18年」能駕馭，其醇厚飽滿的質地與生薑、葡萄乾的沈穩韻味，化解蹄膀產生的黏滯感，在口中迎來更低迴悠長的餘韻。至於炸年糕、炸芋棗等年節甜點，也可以富含果乾馥郁與深厚巧克力氣息的麥卡倫「經典雪莉桶18年」完美收尾。

麥卡倫在200週年的里程碑，將台灣人代代傳承的飲食文化與麥卡倫對釀酒工藝的追求完美結合。像是以「雪莉王者」的不凡風味佐搭經典雋永的台菜，創造團圓餐桌的美麗風采；也獻上「200週年限定珍釀」，包含致敬歷代釀酒大師的「時空旅行系列—大師工藝」、詮釋威士忌與橡木之間緊密連結的「太陽橡木 Vibrant Oak」，與以雪莉橡木桶故鄉為靈感的「春宴系列 赫雷斯」，透過風味紛呈、多端變化的麥卡倫，綻放餐酒佐搭的無限可能。

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