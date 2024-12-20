快訊

北巿重慶南路大樓突起火…3人送醫！ 疑充電樁施工釀禍

國民黨才奪回主席台…場外青鳥與警衝突「拆護欄、企圖衝入立院」

最新！韓國瑜終於站上主席台 宣布本次會議採舉手表決

聽新聞
0:00 / 0:00

老錢風 X Chill Guy？GUCCI 2025早秋系列秀低調奢華

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寬大羅紋的開襟衫內搭同色系的Polo衫與格紋長褲，讓GUCCI 2025早秋男裝帶有幾分知性的美式學院風格。圖／GUCCI提供
寬大羅紋的開襟衫內搭同色系的Polo衫與格紋長褲，讓GUCCI 2025早秋男裝帶有幾分知性的美式學院風格。圖／GUCCI提供

GUCCI日前發表了2025早秋系列，以「日常奢華」（casual grandeur）為敘事主軸，女裝系列以創意總監擅長的剪裁呈現服裝的高級感與俐落，男裝則以寬大領片、直筒輪廓與短褲，呈現瀟灑活力。

男裝寬大的翻（立）領長外套與直筒輪廓，讓身形得以被溫暖包覆、但又兼具活動性，無論是淺灰色、格紋、海軍藍，分別搭配上了Ancora Rosso酒紅色或白色，甚至寬大秀口的反摺對比色都形塑了明亮印象；女裝則是以流線、簡約的輪廓呈現相似於高級訂製服、晚宴服的高級感，又或是以收腰夾克搭配西裝長褲、皮革頭巾與針織衫，帶來懷舊的1960年代風格。

繁複的印花圖騰「渲染」上了頭巾、連身長洋裝、或寬版的古巴領長袖襯衫與手拿包，原來這些印花來自藝術家Vittorio Accornero de Testa所創造的Gucci Flora花卉圖案，同時加入了GUCCI的馬銜鍊、綁帶等馬術元素；花俏的頭巾絕對不是韓流名人的專利，本季GUCCI並推出多款皮革或絲質頭巾，透過印花或立體的GG Logo召喚出了1960年代對抗威權、追求自由的嬉皮（Hippy）風格，但搭配上捲髮、金色項鍊、金色耳環之後也不失當代的優雅。

整體來說，GUCCI的2025早秋系列帶有時下風行的「老錢風」，一種懷舊的、不強調過度炫技的優雅，同時又呈現放鬆、隨性的姿態，也像是近來流行的網路火紅卡通小狗「Chill Guy」，帶點玩世不恭。

但也別忘了GUCCI的本業起家是從旅行、配件開始，各種大包如附帶行李吊牌的深咖啡色麂皮旅行包、帶有GG Logo老花帆布的旅行包、放大尺寸XL的綠色B Bag...用夾的、比手提的更有姿態；Jackie 1961麂皮包款本季並結合了亮眼的Web綠紅綠織帶，Blondie包也帶來了羊毛款式，華麗而溫暖；三角形、六邊形、仿玳瑁色、長方形的墨鏡成為懷舊風格的單品，像是2000年科幻經典《駭客任務》中的角色一般，潛入時間與風格的縫隙，恣意穿梭嬉戲。

隨手夾在腋下的大包，是GUCCI 25早秋的重點單品。圖／GUCCI提供
隨手夾在腋下的大包，是GUCCI 25早秋的重點單品。圖／GUCCI提供
平易隨性，俐落不失寬鬆的輪廓，是GUCCI 2025早秋的男裝特色。圖／GUCCI提供
平易隨性，俐落不失寬鬆的輪廓，是GUCCI 2025早秋的男裝特色。圖／GUCCI提供
翻領、長大衣的組合，是都會與軍事風格的混合體。圖／GUCCI提供
翻領、長大衣的組合，是都會與軍事風格的混合體。圖／GUCCI提供
華美的印花圖騰出現在襯衫、頭巾、連身裙上。圖／GUCCI提供
華美的印花圖騰出現在襯衫、頭巾、連身裙上。圖／GUCCI提供
無論是絲質或印有立體GG Logo的頭巾，召喚出1960年代的嬉皮魂。圖／GUCCI提供
無論是絲質或印有立體GG Logo的頭巾，召喚出1960年代的嬉皮魂。圖／GUCCI提供
Jackie 1961麂皮包款本季並結合亮眼的Web綠紅綠織帶，加上披肩式外套，俐落自信。圖／GUCCI提供
Jackie 1961麂皮包款本季並結合亮眼的Web綠紅綠織帶，加上披肩式外套，俐落自信。圖／GUCCI提供
御繁於簡的風格，呈現俐落、流線、高級感的印象。圖／GUCCI提供
御繁於簡的風格，呈現俐落、流線、高級感的印象。圖／GUCCI提供

延伸閱讀

全聯推8款時髦黑色刀具、鍋具換購最低1折起 銅板價化身居家廚神

台灣隊長陳傑憲夫妻檔「老錢風」上身大曬GUCCI貴族氣

聖誕必吃甜點價格翻10倍！平價點心變時尚熱潮 Gucci也加入

影后班底再合體！詹懷雲、牧森帥搭GUCCI假日禮讚系列

相關新聞

BAC 草莓季夢幻開場 高顏值草莓蛋糕華麗回歸

金色三麥（7757）旗下精品巧克力蛋糕BAC，依據季節和主題嚴選頂級食材，隨著冬季水果女王「草莓」華麗回歸，即日起BAC...

年菜餐酒這樣搭！麥卡倫Ｘ葉怡蘭 打造台灣的團圓美味

年節將屆，傳遞幸福美好意涵的年菜餐桌將如何呈現？麥卡倫200週年以「為時代 創新味」的核心精神，攜手飲食作家葉怡蘭打造「...

老錢風 X Chill Guy？GUCCI 2025早秋系列秀低調奢華

GUCCI日前發表了2025早秋系列，以「日常奢華」（casual grandeur）為敘事主軸，女裝系列以創意總監擅長...

家樂福新莊新泰店慶開幕好禮放送 近新莊區公所與百年廟街

家樂福超市新莊新泰店於20日隆重開幕！家樂福超市新莊新泰店賣場面積約為830平方公尺，鄰近新莊區公所以及百年廟街。賣場區...

冬至冷氣團報到 王品5品牌雞湯進補暖胃

明天就是冬至，又有冷氣團來襲，暖胃湯品深受民眾歡迎，王品旗下「尬鍋」推出專人爆炒「三杯雞湯火鍋」，湯頭升級價只要99元。...

一種靈蛇、各自表述 2025生肖蛇年腕表集合啦！

再過不到兩個月就要迎向農曆新年，由於傳統的十二生肖將由龍邁向蛇年，不少瑞士的鐘表品牌如寶璣（Breguet）、海瑞溫斯頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。