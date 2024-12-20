老錢風 X Chill Guy？GUCCI 2025早秋系列秀低調奢華

GUCCI日前發表了2025早秋系列，以「日常奢華」（casual grandeur）為敘事主軸，女裝系列以創意總監擅長的剪裁呈現服裝的高級感與俐落，男裝則以寬大領片、直筒輪廓與短褲，呈現瀟灑活力。

男裝寬大的翻（立）領長外套與直筒輪廓，讓身形得以被溫暖包覆、但又兼具活動性，無論是淺灰色、格紋、海軍藍，分別搭配上了Ancora Rosso酒紅色或白色，甚至寬大秀口的反摺對比色都形塑了明亮印象；女裝則是以流線、簡約的輪廓呈現相似於高級訂製服、晚宴服的高級感，又或是以收腰夾克搭配西裝長褲、皮革頭巾與針織衫，帶來懷舊的1960年代風格。

繁複的印花圖騰「渲染」上了頭巾、連身長洋裝、或寬版的古巴領長袖襯衫與手拿包，原來這些印花來自藝術家Vittorio Accornero de Testa所創造的Gucci Flora花卉圖案，同時加入了GUCCI的馬銜鍊、綁帶等馬術元素；花俏的頭巾絕對不是韓流名人的專利，本季GUCCI並推出多款皮革或絲質頭巾，透過印花或立體的GG Logo召喚出了1960年代對抗威權、追求自由的嬉皮（Hippy）風格，但搭配上捲髮、金色項鍊、金色耳環之後也不失當代的優雅。

整體來說，GUCCI的2025早秋系列帶有時下風行的「老錢風」，一種懷舊的、不強調過度炫技的優雅，同時又呈現放鬆、隨性的姿態，也像是近來流行的網路火紅卡通小狗「Chill Guy」，帶點玩世不恭。