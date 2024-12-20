家樂福新莊新泰店慶開幕好禮放送 近新莊區公所與百年廟街
家樂福超市新莊新泰店於20日隆重開幕！家樂福超市新莊新泰店賣場面積約為830平方公尺，鄰近新莊區公所以及百年廟街。賣場區域內附設顧客休憩區、無線上網、飲水機、化妝室、燈泡測試、代售新北市垃圾袋等等多樣貼心服務。
家樂福超市新莊新泰店今由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、新莊新泰店店長周美佼以及新莊區文衡里里長王慶順等共同剪綵。新莊新泰店店長周美佼表示，超市就在住戶大樓林立社區當中，提供親民實惠的價格與多樣化的選擇、友善的購物空間，讓鄰近家庭生活大小用品都可以在家樂福超市便利購足，甚至讓住戶享受樓下買生鮮樓上就煮飯的方便生活。
家樂福超市新莊新泰店營業時間為24小時。為歡慶開幕，家樂福超市強勢推出一波又一波優惠好康活動；來店消費即享限量100份好禮折疊購物袋，另有加碼贈品大放送、會員好禮贈、聯名卡滿額送好禮、以及多項商品買一送一、品牌好禮贈、限時瘋狂價等活動。
開幕當日冷藏澳洲板腱牛排、藍鑽蝦、舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙FSC買一送一。家樂福有機金針菇6元/包，鴻喜菇雪白菇20元/包，高麗菜99元/顆，日本愛媛蜜柑139元/盒，日本青森縣紅顏姬、名月蘋果99元/2顆都非常值得購買。賣場內熟食推出熱銷美味之烤雞以及家樂福熟好味熱便當，銅板價60元至88元，此外購買熱便當還贈送憋氣檸檬檸檬風味水乙瓶。家樂福自有品牌inLove Café全品項飲品買一送一。
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