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冬至冷氣團報到 王品5品牌雞湯進補暖胃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下台式鍋物「尬鍋」與「金蘭」聯名，到2025年1月1日限時推出「爆炒三杯雞湯火鍋」，由專人桌邊爆炒三杯雞腿肉、搭配金蘭醬油膏，煮出鮮甜醬香雞湯，湯頭升級價99元。王品/提供
王品旗下台式鍋物「尬鍋」與「金蘭」聯名，到2025年1月1日限時推出「爆炒三杯雞湯火鍋」，由專人桌邊爆炒三杯雞腿肉、搭配金蘭醬油膏，煮出鮮甜醬香雞湯，湯頭升級價99元。王品/提供

明天就是冬至，又有冷氣團來襲，暖胃湯品深受民眾歡迎，王品旗下「尬鍋」推出專人爆炒「三杯雞湯火鍋」，湯頭升級價只要99元。「嚮辣」有粵式口味「老火濃香雞白湯」鍋底供選擇，「享鴨」則有古早味「日曬蘿蔔錢燉雞湯」，甘甜清爽。此外，即日起到2025年1月2日，還可到全聯入手「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋」與「石二鍋剝皮辣椒雞」，限時優惠價349元，不出門就能來一碗暖心熱雞湯。

中醫有「冬至一陽生」說法，認為這一天是進補好時機，又遭遇冷氣團，正適合來一碗熱熱的雞湯或鍋物，進補暖胃。瞄準冬至暖身需求，王品旗下台式鍋物「尬鍋」與「金蘭」聯名，到2025年1月1日限時推出「爆炒三杯雞湯火鍋」，由專人桌邊爆炒三杯雞腿肉、搭配金蘭醬油膏，煮出鮮甜醬香雞湯，湯頭升級價99元。還可多加一顆「金蘭秘製醬炸蛋」，打蛋進高溫油鍋、酥炸至金黃色澤，再淋上麻油、醬油、雪花釀調製的黃金比例沾醬，鹹香微辣略帶酒釀香、甘甜涮嘴。

和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」也推出「老火濃香雞白湯」鍋底，以數十小時慢火熬煮，帶出粵式老母雞湯的溫潤濃郁，搭配吃到飽的澳洲冠軍純血和牛肉片，滿足感加倍。人氣中菜「享鴨」則可點到「日曬蘿蔔錢燉雞湯」，白蘿蔔薄片經日曬、陰乾，再與新鮮雞肉一同燉煮數小時，入口甘甜脆口，是令人懷念的古早味。

冷到不想上館子，也可在家輕鬆出一鍋香濃雞湯。即日起到2025年1月2日，到全聯購物中心選購「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋」、「石二鍋剝皮辣椒雞」等鍋物，均一特價349元，解凍加熱就能上桌。「王品嚴選醇香老酒麻油雞鍋」以麻油搭配馬祖老酒、爆香老薑片，與嚴選台灣土雞腿肉一同熬煮，湯頭酒香撲鼻，濃郁順口，今年剛上市即獲得熱烈口碑，更適合冬至養身溫補。

此外，12月11日到12月27日期間，到全台家樂福可享「石二鍋酸菜白肉鍋」優惠價339元，還可用49元銅板價加菜「青花驕蔥香蛋餃」，將「青花驕」餐廳美味在家中重現，只有家樂福買得到。

冷氣團 王品

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