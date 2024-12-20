大環馬戲首登國家音樂廳 張正傑親子音樂會為慈心募款

「這不是音樂會，而是我家的客廳。」大提琴家張正傑29日將於國家音樂廳舉辦「張正傑親子音樂會」，他不僅邀來歌仔戲名角唐美雲以大提琴和鋼琴伴奏唱出歌仔戲名段「身騎白馬」，還找來大環藝術家楊世豪挑戰在國家音樂廳的舞台上演出現代馬戲。此次音樂會的晚場將成為募款音樂會，為宜蘭慈心華德福高中校舍募款。

歲末時分，張正傑再度把國家音樂廳舞台化身成為張家客廳，邀請音樂家們來參加派對、一起玩音樂。音樂會邀來唐美雲，在大提琴和鋼琴伴奏之下演唱歌仔戲經典唱段，並引導台下觀眾用手機閃光燈跟著音樂搖晃。還有長年合作的夥伴音樂家，包括鋼琴家廖皎含，小提琴歐之瑀、張芝庭，中提琴家張力文，還有次女高音翁若珮男中音林政勳的美聲也將加入。

此次音樂會最大的驚喜就是邀來大環藝術家楊世豪，他將在張正傑大提琴悠揚的樂音中，將手中的大環舞成另一種立體的音符。兩人預計合作三首樂曲，包括張正傑與妻子為剛出生的女兒量身打造的樂曲「My Baby」。如今女兒已20歲，這也是這首樂曲20年後首度於音樂會公開演奏，深具意義。

現代馬戲是台灣新崛起的表演類型。張正傑透露，幾年前就有人推薦楊世豪跟他一起合作。今年5月靜思語的活動，張正傑與楊世豪兩人在後台相見歡，促成了這次的音樂會。為了讓大環此一藝術首次登上國家音樂廳舞台，張正傑還在音樂廳鋪上兩層地板。

做為台灣第一所12年一貫公辦民營實驗學校，慈心華德福20多年來從小學至高中班級數共39班，學生人數有900多人，教職員百餘人，校舍空間從十年前就不堪負荷。直到今年才通過教育部與宜蘭縣政府補助為高中學生蓋校舍。校舍工程總經費需1億2000多萬元，其中有3000多萬元需要學校自籌。

張正傑為了女兒的教育，舉家搬到宜蘭加入慈心華德福。他除了擔任家長角色，並成為與人智學教育基金會董事陪伴學校多年。他曾為了慈心華德福舉辦田間音樂會，此次第一個站出來籌辦校舍募款音樂會，除了幫助學校募款，也期許慈心高中默默耕耘的家校教育力量能被社會看見。