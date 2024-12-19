全聯攜手「廚神當道」推印花集點活動 估業績成長一成

全聯與大潤發於20日共同推出最新全店印花集點活動，攜手熱門廚藝競技實境秀「MasterChef廚神當道」推出八款廚具組，預估在印花活動帶動下，整體業績可望成長1成。

全聯推出的全店印花活動2015年執行至今，至今推出第18檔活動。全聯指出，累計至今共已換出超過1,500萬件商品，共累積換購270萬件鍋具、250萬件刀具，每3.5家戶數就有一個全聯換購鍋具。

全聯指出，首檔印花活動為「德國雙人牌」刀具組，當時創下換購超過百萬件的成績，進一步盤點2022~2024年印花換購活動，最受歡迎為2022年9月推出的德國雙人牌刀具，第二、三名為2023年1月的彼得兔衛浴用品、2022年4月的思威克德國百年精品琺瑯不鏽鋼料理用品，3名中就有2名為廚房相關用品，由此可知消費者對廚房好物情有獨鍾，因此2024年末印花活動再推出刀具、鍋具換購，預期將可創造新一波高峰。

全聯2024年12月20至2025年4月24日(換購至2025年5月1日)與大潤發共同推出最新全店印花集點活動，在全球超過40個國家播出、熱門廚藝競技實境秀「MasterChef廚神當道」出品的八款黑色時髦刀具、鍋具及「金」緻時尚餐具，也是全聯印花活動首次推出黑色刀具換購商品，活動期間至全聯和大潤發實體門市單筆消費每滿200元贈印花一枚，全聯、大潤發使用10/40/50/70枚印花或在全聯門市以福利點數換購，最低可以99元換購到高性能、高質感的帥氣黑色及高雅金色時髦餐廚好物，換算市價折扣最低一折起，多款商品更是百元以下就能換。

全聯全新MasterChef廚神當道印花活動代言人由榮獲《廚神當道美國版8》亞軍的「亞洲廚神」王凱傑(Jason Wang)和獲得《廚神當道義大利版9》冠軍的「義大利人氣冠軍主廚」安托尼奧‧羅任申(Antonio Lorenzon)，超高顏值料理雙帥組合為消費者推薦四種刀具「多用途刀」、「日式三德刀」、「西式廚刀」「中式片刀」、兩款廚房好物「釘牆式磁吸刀架」、「料理剪刀」及一款鍋具「深煎鍋(28cm)」、一款「經典餐具三件組」。刀具的黑色塗層不僅讓外型時髦，使用時也不容易沾黏食材，清洗更輕鬆，同時也能保護不鏽鋼刀面避免生鏽，另外，刀柄設計符合人體工學，讓每一次使用握持皆穩固舒適，年底派對聚會、農曆年節有它們助力，居家廚神就是你！