連7天抽A5和牛！燒肉Smile桃園開新店 滿額抽東京機票

築間餐飲集團旗下的個人燒肉「燒肉Smile」，將於12月22日於新光三越桃園站前店開幕，乃是品牌第27間分店。為慶祝新店登場，連續7天推出刮刮樂活動，有機會獲得A5和牛、伊比利豚肉等獎項。另外參與集團消費滿額集字卡活動，還有機會獲得東京雙人來回機票等獎項。

「燒肉Smile」新光桃園站前店，店內裝潢以日式建築為主調，規劃64席次設有2人、4人及6人座。提供超過30款燒肉組合，主餐有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有A5和牛等多種選擇。其中「當日現流冷藏雞腿套餐」260元、雙拼套餐（板腱牛+豬梅花）420元。除了肉品之外，還有野菜沙拉、飲料自助無限享用。單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

12月22日至12月28日，凡至店內用餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌等超過200個獎項。迎接年底聚餐旺季，即日起至2025年1月1日，凡至集團旗下任一品牌單筆消費滿1,200元，會員即可領取活動字刮刮卡一張，集滿相對應句子，有機會獲得萬元好禮，更有機會獲得東京雙人來回機票。