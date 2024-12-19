星宇航空與旅客共享驚喜 限定聖誕甜點讓旅程更升級
聖誕佳節即將到來，星宇航空精心為旅客打造獨一無二的空中聖誕體驗，特別攜手瑪德蓮專門品牌open it.及來自東京的手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉奶奶的手工餅乾，推出精選限定甜點於台灣出發的航班與貴賓室供應，讓每一位旅客都能沉浸在節日的溫暖與美好。
星宇航空表示，為了讓旅客在旅途中感受到濃厚的聖誕氣氛，特別與open it.合作推出機上限定的獨家口味瑪德蓮，於12月24日及25日自台灣出發的全航線，都可以品嚐得到這份聖誕美味。頭等艙與商務艙旅客可享用專屬紅絲絨瑪德堡，鬆軟的紅絲絨蛋糕包裹巧克力甘納許與奶油乳酪內餡；豪華經濟艙與經濟艙旅客可品味雪白聖誕瑪德蓮，結合聖誕傳統甜點史多倫與法式瑪德蓮，搭配台灣在地水果乾與核桃，淡淡肉桂香氣為每一口增添溫暖，感受聖誕節的喜悅。
星宇航空指出，12月24及25日從美國舊金山及洛杉磯出發的旅客，頭等艙旅客獨享最適合為聖誕大餐劃下完美句點的聖誕樹幹蛋糕，商務艙旅客可品味傳統法國耶誕甜點Cotillon巧克力蛋糕，而豪經艙與經濟艙則提供象徵溫暖豐收的水果磅蛋糕。
除了聖誕航班的特製甜點，自12月19日至25日，桃園機場第一航廈及第二航廈的Galactic Lounge貴賓室供應來自Aunt Stella詩特莉的精緻手工餅乾，精選滿溢節日氣氛的聖誕樹餅乾，採用台灣在地薑粉與越南肉桂的薑餅人餅乾，以及在麵團中融合雪莉酒、檸檬汁與豐富果乾，打造出層次豐富的什錦水果餅乾。除了帶給旅客甜蜜的聖誕滋味，星宇航空貴賓室及票務櫃檯也換上節日裝飾，讓旅客從踏入機場起便沉浸在節日氛圍中。
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