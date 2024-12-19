快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

星宇航空與旅客共享驚喜 限定聖誕甜點讓旅程更升級

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空與瑪德蓮品牌open it.推出機上限定獨家口味，紅絲絨瑪德蓮只在頭等艙與商務艙吃得到。圖／星宇航空提供
星宇航空與瑪德蓮品牌open it.推出機上限定獨家口味，紅絲絨瑪德蓮只在頭等艙與商務艙吃得到。圖／星宇航空提供

聖誕佳節即將到來，星宇航空精心為旅客打造獨一無二的空中聖誕體驗，特別攜手瑪德蓮專門品牌open it.及來自東京的手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉奶奶的手工餅乾，推出精選限定甜點於台灣出發的航班與貴賓室供應，讓每一位旅客都能沉浸在節日的溫暖與美好。

星宇航空表示，為了讓旅客在旅途中感受到濃厚的聖誕氣氛，特別與open it.合作推出機上限定的獨家口味瑪德蓮，於12月24日及25日自台灣出發的全航線，都可以品嚐得到這份聖誕美味。頭等艙與商務艙旅客可享用專屬紅絲絨瑪德堡，鬆軟的紅絲絨蛋糕包裹巧克力甘納許與奶油乳酪內餡；豪華經濟艙與經濟艙旅客可品味雪白聖誕瑪德蓮，結合聖誕傳統甜點史多倫與法式瑪德蓮，搭配台灣在地水果乾與核桃，淡淡肉桂香氣為每一口增添溫暖，感受聖誕節的喜悅。

星宇航空指出，12月24及25日從美國舊金山及洛杉磯出發的旅客，頭等艙旅客獨享最適合為聖誕大餐劃下完美句點的聖誕樹幹蛋糕，商務艙旅客可品味傳統法國耶誕甜點Cotillon巧克力蛋糕，而豪經艙與經濟艙則提供象徵溫暖豐收的水果磅蛋糕。

除了聖誕航班的特製甜點，自12月19日至25日，桃園機場第一航廈及第二航廈的Galactic Lounge貴賓室供應來自Aunt Stella詩特莉的精緻手工餅乾，精選滿溢節日氣氛的聖誕樹餅乾，採用台灣在地薑粉與越南肉桂的薑餅人餅乾，以及在麵團中融合雪莉酒、檸檬汁與豐富果乾，打造出層次豐富的什錦水果餅乾。除了帶給旅客甜蜜的聖誕滋味，星宇航空貴賓室及票務櫃檯也換上節日裝飾，讓旅客從踏入機場起便沉浸在節日氛圍中。

星宇航空地勤也換上聖誕單品，讓旅客從辦理登機開始即能感受到濃厚聖誕氣氛。圖／星宇航空提供
星宇航空地勤也換上聖誕單品，讓旅客從辦理登機開始即能感受到濃厚聖誕氣氛。圖／星宇航空提供
星宇航空貴賓室也為候機旅客準備了來自Aunt Stella的聖誕手工餅乾。圖／星宇航空提供
星宇航空貴賓室也為候機旅客準備了來自Aunt Stella的聖誕手工餅乾。圖／星宇航空提供
星宇航空期待與旅客共度溫馨佳節。圖／星宇航空提供
星宇航空期待與旅客共度溫馨佳節。圖／星宇航空提供

星宇 桃園機場 餅乾

延伸閱讀

陪伴早療兒童度過聖誕 伊甸基金會邀企業志工響應公益

墾丁福華邀家扶童到飯店做耶誕蛋糕 享受佳節氛圍

超萌 LINE 貼圖 富邦X胖水豚歡度聖誕和新年佳節

一口烏魚子、創意蛋捲！7款「特色春節禮盒」送心意

相關新聞

星宇航空與旅客共享驚喜 限定聖誕甜點讓旅程更升級

聖誕佳節即將到來，星宇航空精心為旅客打造獨一無二的空中聖誕體驗，特別攜手瑪德蓮專門品牌open it.及來自東京的手工餅...

棒棒糖、雪花一次滿足！TUDOR耶誕推薦新表 甜美傳情

每到年底，總是相聚、分享與送禮的旺季。瑞士手表品牌帝舵（TUDOR）發表了全新節慶氛圍形象視覺，包含Black Bay ...

話題跑鞋新上市 迎接路跑季！吸引跑者目光享受跑步樂趣

冬季是長跑者最愛的天氣，也是馬拉松的季節，迎接跑季多款跑鞋新上市，要以出眾機能與外型，吸引跑者的目光注意，以及享受跑步的...

小北百貨全台限量「3萬個春節福袋」 最大獎iPhone16 　　

2025年農曆春節即將來到，許多商家都推出好禮相送活動，台南起家的小北百貨全台194間連鎖24小時營業店，推出「2025...

坤達、泰星Bright打造冬日暖男風 Burberry圍巾風格助攻

英倫時尚品牌Burberry邀請了多位亞洲男星包含謝坤達、泰星Bright瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachira...

全聯推8款時髦黑色刀具、鍋具換購最低1折起 銅板價化身居家廚神

看準實境節目《黑白大廚》再度帶起的居家料理潮，全聯將從12月20日起至2025年4月24日期間，與大潤發共同推出最新全店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。