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棒棒糖、雪花一次滿足！TUDOR耶誕推薦新表 甜美傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
火紅色不僅是聖誕熱情展現，也成為帝舵TUDOR Black Bay腕表的表圈顏色。圖／TUDOR提供
火紅色不僅是聖誕熱情展現，也成為帝舵TUDOR Black Bay腕表的表圈顏色。圖／TUDOR提供

每到年底，總是相聚、分享與送禮的旺季。瑞士手表品牌帝舵（TUDOR）發表了全新節慶氛圍形象視覺，包含Black Bay 58、Black Bay等經典外再加碼一系列Claire De Rose女表，成為年末犒賞自己或定格歡樂時光的珍貴配件

TUDOR今年推出了品牌首只全18K黃金表殼、表帶的Black Bay 58 18K黃金腕表，在國際金價持續上揚的年代，無疑是極佳的投資之選；表款的綠色面盤與金色視覺有著貴氣與和諧，18K實金表面再經細緻的磨砂處理，搭配具瑞士天文台認證的MT5400機芯與39毫米尺寸，男女皆宜。訂價上看百萬、但真心情意無價。

擁有如葡萄酒深邃色澤的Black Bay腕表則有著酒紅色的鋁質表圈和黑色面盤的組合，其棒棒糖形秒針像是薑餅糖果屋上的拐杖糖，每一秒、都是與心愛之人相處的喜悅甜甜時光，尤其所使用的MT5602-U型機芯並通過「大師天文台認證」，非一般精密與高品質；同系列另有一只精鋼表殼、黑色面盤的組合，凸顯出雪花式小時時針的幾何印象，緩慢移動時也像雪花片片落下的瞬間、讓人屏息以待，尺寸為41毫米，並有39、36、31毫米以及黑、藍、淺香檳色的多樣化選擇。

不容錯過的還有今年全新的Claire De Rose女表，將品牌愛用的帝舵藍色「披」上了面盤，小巧迷人、古典也當代。帝舵的Claire De Rose系列命名是從音樂大師德布西（Claude Debussy）的經典「月光」（Claire De Lune）得到啟發，並將月光轉化成為玫瑰，因而得名。

也一如玫瑰不只有紅一種顏色，這次的Claire De Rose玫瑰系列女表則帶來三「朵」TUDOR玫瑰：她們是以精鋼表殼、表帶成就了花苞、枝幹，26、30或34毫米的面盤下使用了T601或T201自動上鍊機芯，並皆有無鑽、帶鑽兩種面盤選擇。一表上手，似有無形花香飄逸，也讓好運、好事與蝴蝶自來。

帝舵TUDOR的Black Black 18K黃金腕表的表殼、表帶皆為實金，經磨砂處理後並呈現細緻的優雅質感。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR的Black Black 18K黃金腕表的表殼、表帶皆為實金，經磨砂處理後並呈現細緻的優雅質感。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR今年首次將Claire de Rose玫瑰系列「披」上了藍色新衣，柔美也剛毅自信。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR今年首次將Claire de Rose玫瑰系列「披」上了藍色新衣，柔美也剛毅自信。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR今年首度推出全黃金Black Bay腕表，展現金綠雙色的和諧性，同時訂價也是首次上看百萬。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR今年首度推出全黃金Black Bay腕表，展現金綠雙色的和諧性，同時訂價也是首次上看百萬。圖／TUDOR提供
Black Bay腕表的棒棒糖造型指針，帶來了甜美、童真的聯想。圖／TUDOR提供
Black Bay腕表的棒棒糖造型指針，帶來了甜美、童真的聯想。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR的Black Black 18K黃金腕表的綠色面盤，相似於聖誕樹的松葉，令人心頭暖暖、別具氣質。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR的Black Black 18K黃金腕表的綠色面盤，相似於聖誕樹的松葉，令人心頭暖暖、別具氣質。圖／TUDOR提供
的Claire de Rose玫瑰系列今年並在面盤鑲嵌鑽石，如雪花般呈現俐落、閃耀氣質。圖／TUDOR提供
的Claire de Rose玫瑰系列今年並在面盤鑲嵌鑽石，如雪花般呈現俐落、閃耀氣質。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR新款Claire de Rose玫瑰系列腕表並有26、30或34毫米三種尺寸，小巧迷人。圖／TUDOR提供
帝舵TUDOR新款Claire de Rose玫瑰系列腕表並有26、30或34毫米三種尺寸，小巧迷人。圖／TUDOR提供

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