棒棒糖、雪花一次滿足！TUDOR耶誕推薦新表 甜美傳情

每到年底，總是相聚、分享與送禮的旺季。瑞士手表品牌帝舵（TUDOR）發表了全新節慶氛圍形象視覺，包含Black Bay 58、Black Bay等經典外再加碼一系列Claire De Rose女表，成為年末犒賞自己或定格歡樂時光的珍貴配件。

TUDOR今年推出了品牌首只全18K黃金表殼、表帶的Black Bay 58 18K黃金腕表，在國際金價持續上揚的年代，無疑是極佳的投資之選；表款的綠色面盤與金色視覺有著貴氣與和諧，18K實金表面再經細緻的磨砂處理，搭配具瑞士天文台認證的MT5400機芯與39毫米尺寸，男女皆宜。訂價上看百萬、但真心情意無價。

擁有如葡萄酒深邃色澤的Black Bay腕表則有著酒紅色的鋁質表圈和黑色面盤的組合，其棒棒糖形秒針像是薑餅糖果屋上的拐杖糖，每一秒、都是與心愛之人相處的喜悅甜甜時光，尤其所使用的MT5602-U型機芯並通過「大師天文台認證」，非一般精密與高品質；同系列另有一只精鋼表殼、黑色面盤的組合，凸顯出雪花式小時時針的幾何印象，緩慢移動時也像雪花片片落下的瞬間、讓人屏息以待，尺寸為41毫米，並有39、36、31毫米以及黑、藍、淺香檳色的多樣化選擇。

不容錯過的還有今年全新的Claire De Rose女表，將品牌愛用的帝舵藍色「披」上了面盤，小巧迷人、古典也當代。帝舵的Claire De Rose系列命名是從音樂大師德布西（Claude Debussy）的經典「月光」（Claire De Lune）得到啟發，並將月光轉化成為玫瑰，因而得名。