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全家2025年開運福袋12月26日亮相 大獎豪送特斯拉、百萬現金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家2025年開運福袋將於12/26登場，1/1將再推出「卡通肖像、品牌聯名、日本品牌」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，並送出特斯拉、百萬獎金與Gogoro等多元豐富大獎。全家/提供
全家2025年開運福袋將於12/26登場，1/1將再推出「卡通肖像、品牌聯名、日本品牌」三大主題福袋搶攻全年齡消費客群，並送出特斯拉、百萬獎金與Gogoro等多元豐富大獎。全家/提供

即將邁入新的一年，全家（5903）2025春節開運福袋強勢再出擊，不僅商品價值開袋就回本，外袋更全面與知名設計師合作，採用可重複使用的不織布材質，加碼推出26款肖像福袋、日本夯品福袋與品牌聯名福袋，將於12月26日起陸續登場，至2025年1月2日前購買指定福袋再送50元購物金，邀請消費者一同抽好禮過好年。

全家2025年開運福袋售價249元，內容物隨機提供價值250元的8種組合，除了精選多種熱銷零食與飲料，每袋更加贈具實用價值或療癒系的熱門小物，再加碼隨機贈送約250元鮮乳、衛生紙商品兌換卡，最高可獲得總價值約500元商品；福袋靈魂抽獎券包含「抽獎專區」、「立即開獎專區」、「異業優惠券」三大獎項專區，而萬眾矚目的大獎則推出市價約325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金獎項，以及10部市價約7.7萬元的Gogoro VIVA MIX BELT電動機車車款，對比過往中大獎機率更多。

「立即開獎專區」則有World Gym一年單點運動會籍、iPhone16新機、含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機等好禮，加上各式品牌優惠券，所有獎項總價值破千萬元。

除了2025開運福袋外，全家也針對不同客群推出最受消費者喜愛的肖像福袋，集結三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南等當紅知名肖像，推出21款由「全家」全新設計的六角收納箱、肩背包、行李箱等實用周邊，售價為399元至1,499元，讓粉絲們多到選擇困難。

喜愛3C週邊商品、收藏公仔的消費者，則有4款PQI、野獸國、罐頭豬LuLu等品牌聯名福袋供選購，有機會抽中蛇年限定價值39萬的1:1死侍雕像、超巨大高達80公分的罐頭豬LuLu玩偶。觀察國人喜愛日本便利商店商品，更首次推出「FamiCollection日系品牌福袋」，蒐羅多樣「日本全家」直送夯品，售價為499元，包含網路爆款、知名男星穿搭同款Convenience Wear時尚襪及織品，以及3款「日本全家」必買人氣零食，提供消費者滿滿日系氛圍。

迎接蛇年！全家2025年開運福袋限量推出65萬份，將於12月26日陸續開賣，以「首尾相連，好運一條龍」概念設計外包裝，共有紅色、橘色兩種樣式，採用可重複使用的不織布材質，不僅質感再提升，更「買大送小」，每袋贈送Let’s Café咖啡環保提袋1個，還可憑QR Code至店舖享Let’s Café指定咖啡優惠。

開運福袋每個售價249元，內容物提供價值250元的8種精選熱銷零食與飲料組合，還有機會獲得額外約250元商品卡，可兌換FMC衛生紙一串或900ml牧場直送鮮乳2入，商品總價值直接翻倍。隨袋贈品今年也加入精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等，持續為消費者創造開袋驚喜，2025年1月2日前購買指定福袋再送50元購物金。

全家 消費 福袋

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