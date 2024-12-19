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話題跑鞋新上市 迎接路跑季！吸引跑者目光享受跑步樂趣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas形象大使林柏宏與ADIZERO家族箱根驛傳系列首發新色。圖／adidas提供
adidas形象大使林柏宏與ADIZERO家族箱根驛傳系列首發新色。圖／adidas提供

冬季是長跑者最愛的天氣，也是馬拉松的季節，迎接跑季多款跑鞋新上市，要以出眾機能與外型，吸引跑者的目光注意，以及享受跑步的樂趣。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 4：三大跑鞋科技、箱根驛傳系列新色

adidas指標性ADIZERO系列跑鞋，打造最新一代ADIZERO ADIOS PRO 4頂級碳纖跑鞋，集結三大升級科技包含：「全新前掌上翹弧線設計」有效強化推進力，搭配重新調校更為軟彈的全掌雙層LIGHTSTRIKE PRO中底，腳感體驗更加輕盈，提升緩震回彈效率；「全新LIGHTLOCK輕量單向彈性編織網布鞋面」為跑者在極速奔跑中提供貼合感與穩定性；「全新LIGHTTRAXION大底」幫助跑者應對濕滑賽道或是多變的城市地形、穩步前行。

此外，ADIZERO家族推出箱根驛傳系列新色，從ADIZERO ADIOS PRO4、PRIME X 2 STRUNG、BOSTON 12、ADIOS 9、SL 2 五雙鞋款皆換上新裝。箱根驛傳（Hakone Ekiden）每年於1月2日至3日舉行，為日本具代表性的馬拉松接力賽事，adidas透過創新致敬傳承，延續箱根驛傳百年精神，鞋款設計以搶眼的銀色為主調，搭配橘紅色的adidas標誌性的三線設計。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 4箱根驛傳新色上市。圖／adidas提供
adidas ADIZERO ADIOS PRO 4箱根驛傳新色上市。圖／adidas提供

ASICS經典彈力跑鞋NOVABLAST 5：三大升級、五色系可選

ASICS以高回彈腳感著稱的NOVABLAST系列，今年升級中有年三大科技更新，主打更彈、更輕、更透氣。NOVABLAST 5的中底材質升級為FF BLAST MAX，回彈性提升；鞋面採用輕量工程緹花網布，更加輕薄透亮，相對更能讓鞋內空氣流通；重量也相較前代更加輕盈。

ASICS NOVABLAST 5主打中底材質升級後，讓回彈感更明顯。圖／ASICS提供
ASICS NOVABLAST 5主打中底材質升級後，讓回彈感更明顯。圖／ASICS提供

首波主打色魅力紫已於官網及全台指定直營與經銷店點販售，全色系包含冰湖綠、珊瑚粉、輕雲白、午夜黑，將於12月20日同步推出。

ASICS經典彈力跑鞋NOVABLAST 5全新配色上市。圖／ASICS提供
ASICS經典彈力跑鞋NOVABLAST 5全新配色上市。圖／ASICS提供

NIKE全新路跑鞋系列：聚焦跑步緩震體驗

Nike全新路跑鞋系列，將跑者與跑鞋創新科技緊密連接，無論是社區周圍的慢跑，還是馬拉松訓練，幫助跑者找到合適的裝備。Nike將路跑鞋系列全新簡化成三個代表性類別、每個類別都有其各自亮點：Nike Pegasus系列強調回彈緩震，Structure系列主打支撐緩震，Vomero系列則是超強緩震。Pegasus 41和Pegasus Plus已於Nike.com和指定零售店點在全球發售，Pegasus Premium將於2025年1月下旬推出；Vomero 18將於2025年2月起透過Nike.com和指定零售店點全球發售。

NIKE重塑路跑鞋陣容，VOMERO 18主打超強緩震。圖／NIKE提供
NIKE重塑路跑鞋陣容，VOMERO 18主打超強緩震。圖／NIKE提供

adidas 路跑 馬拉松

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