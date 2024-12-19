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小北百貨全台限量「3萬個春節福袋」 最大獎iPhone16 　　

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南起家的小北百貨全台194間連鎖24小時營業店，推出「2025金喜歡福袋」，開袋就送金喜發財刮刮卡。圖／小北百貨提供
台南起家的小北百貨全台194間連鎖24小時營業店，推出「2025金喜歡福袋」，開袋就送金喜發財刮刮卡。圖／小北百貨提供

2025年農曆春節即將來到，許多商家都推出好禮相送活動，台南起家的小北百貨全台194間連鎖24小時營業店，推出「2025金喜歡福袋」，開袋就送金喜發財刮刮卡，最大獎有iPhone16共30台。

以及搭配品牌的全新家族IP「北鼻大聯萌」首次一起聯名亮相，福袋限量3萬個，平均每店僅140袋，即日起至明年2月3日每袋299元超值開賣，單袋的最高總價有機會是售價的1.6倍等同於超過500元價值。

公關經理吳澄彥表示，今年小北福袋採取限量販售，就是希望消費者中大獎的機會可以更高，而且這次「金喜歡福袋」的外袋，採用不織布加鋁膜的新袋型，不但輕巧便利，鋁膜具備保溫保冰效果，適合購物、野餐、外出等多個情境可重複使用。

每包福袋另外放入購物最實用的大容量購物提袋，還有多樣超高人氣食品、飲料及實用生活小物，並參雜「小北味」的豐富商品、其中隨機5000個的隱藏版好物，以及張張有獎「金喜發財卡」，內容物加總起來物超所值，讓消費民眾體驗開箱的驚喜感迎接好運滿滿的一整年。

小北百貨福袋獎項的總市值超過240萬元，開袋刮刮卡張張有獎，立即就能刮大獎拚好運氣，共超過130項的超值大獎，民眾有機會得到高達100倍的限定回饋。獎項包含Phone 16 128G、奇美55吋液晶電視、3M空氣清淨機、Dyson二合一涼暖風扇、伊萊克斯無線直立濕拖吸塵器、Apple Watch S10、Air Pods4、鍋寶數位觸控式氣炸烤箱、象印分離式鐵板燒烤組、現金6000元及小北百貨禮券1000元。

小北百貨 福袋

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