坤達、泰星Bright打造冬日暖男風 Burberry圍巾風格助攻

英倫時尚品牌Burberry邀請了多位亞洲男星包含謝坤達、泰星Bright瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）、林哲熹、新加坡男星孫政一同入鏡，在Wrapped in Burberry形象視覺中聚焦在溫暖纏繞的圍巾，並以喀什米爾加上經典格紋，讓造型、保暖、個人風格，得以兼顧。

其中坤達選擇了Burberry典藏米色寬版格紋喀什米爾圍巾，輕快明亮，日前以多部作品入圍金鐘獎的林哲熹則以灰色毛衣搭配地衣色格紋，格紋並藏有新一代Burberry的愛用藍色、氣質低調。泰星Bright則選擇了海軍藍與藤蔓色的格紋圍巾搭上飄逸長髮，展現新世代亞洲花美男的中性氣質，最後新加坡男星孫政則選用常春藤綠色格紋搭配Burberry經典風衣，讓人即便在寒冬中依然透出綠色、春天的聯想，展望來年。