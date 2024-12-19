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坤達、泰星Bright打造冬日暖男風 Burberry圍巾風格助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry推出了第二波Wrapped in Burberry形象視覺，並邀請（由左至右）林哲熹、泰星Bright與新加坡男星孫政入鏡，展示品牌喀什米爾圍巾的溫暖風格可能。圖／Burberry提供
Burberry推出了第二波Wrapped in Burberry形象視覺，並邀請（由左至右）林哲熹、泰星Bright與新加坡男星孫政入鏡，展示品牌喀什米爾圍巾的溫暖風格可能。圖／Burberry提供

英倫時尚品牌Burberry邀請了多位亞洲男星包含謝坤達、泰星Bright瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）、林哲熹、新加坡男星孫政一同入鏡，在Wrapped in Burberry形象視覺中聚焦在溫暖纏繞的圍巾，並以喀什米爾加上經典格紋，讓造型、保暖、個人風格，得以兼顧。

其中坤達選擇了Burberry典藏米色寬版格紋喀什米爾圍巾，輕快明亮，日前以多部作品入圍金鐘獎的林哲熹則以灰色毛衣搭配地衣色格紋，格紋並藏有新一代Burberry的愛用藍色、氣質低調。泰星Bright則選擇了海軍藍與藤蔓色的格紋圍巾搭上飄逸長髮，展現新世代亞洲花美男的中性氣質，最後新加坡男星孫政則選用常春藤綠色格紋搭配Burberry經典風衣，讓人即便在寒冬中依然透出綠色、春天的聯想，展望來年。

Burberry的圍巾皆是由成立於1797年的紡織工坊所製作，單一圍巾便需要超過30道工序製作，最終讓喀什米爾毛料呈現了波紋質地和蓬鬆柔軟觸感。Burberry 2024喀什米爾格紋圍巾將帶來棕色、蔓越莓色、駝色、鐵鏽色、典藏米色格紋、沙色、紅色、茶杯色等選擇，以及吊飾圍巾、連帽圍巾、標籤圍巾等樣式，訂價約自16,500元起至46,500元不等，同時Burberry喀什米爾格紋圍巾並加碼推出客製化服務，可在五種顏色中繡上最多三個英文字母，成為季節、餽贈與情意的溫暖單品。

謝坤達配戴Burberry典藏米色寬版格紋喀什米爾圍巾。圖／Burberry提供
謝坤達配戴Burberry典藏米色寬版格紋喀什米爾圍巾。圖／Burberry提供
Burberry今年推出第一波Wrapped in Burberry形象時，曾邀請住在美國的Herschel與Lilly Stoller夫妻入鏡，呈現老派、優雅與歡快的季節印象。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry今年推出第一波Wrapped in Burberry形象時，曾邀請住在美國的Herschel與Lilly Stoller夫妻入鏡，呈現老派、優雅與歡快的季節印象。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry海軍藍、藤蔓色格紋喀什米爾圍巾，19,500元。圖／Burberry提供
Burberry海軍藍、藤蔓色格紋喀什米爾圍巾，19,500元。圖／Burberry提供
Burberry常春藤綠色格紋喀什米爾圍巾，25,900元，圖／Burberry提供
Burberry常春藤綠色格紋喀什米爾圍巾，25,900元，圖／Burberry提供
新加坡男星孫政（Ayden Sng）。圖／Burberry提供
新加坡男星孫政（Ayden Sng）。圖／Burberry提供
林哲熹身上配戴的Burberry地衣色格紋喀什米爾圍巾，19,500元。圖／Burberry提供
林哲熹身上配戴的Burberry地衣色格紋喀什米爾圍巾，19,500元。圖／Burberry提供

Burberry 圍巾 新加坡

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