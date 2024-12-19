全聯推8款時髦黑色刀具、鍋具換購最低1折起 銅板價化身居家廚神

看準實境節目《黑白大廚》再度帶起的居家料理潮，全聯將從12月20日起至2025年4月24日期間，與大潤發共同推出最新全店印花集點活動，這次選中在全球超過40個國家播出、熱門廚藝競技實境秀「MasterChef廚神當道」出品的8款黑色時髦刀具、鍋具及餐具，活動期間至全聯和大潤發實體門市單筆消費每滿200元贈印花1枚，在全聯、大潤發使用10/40/50/70枚印花或在全聯門市以福利點數換購，最低可以99元換購到實用又時髦的餐廚好物，換算市價折扣最低1折起，多款商品更是百元以下就能換，趕快把握時間換購。

全聯全新MasterChef廚神當道印花活動代言人由榮獲《廚神當道美國版8》亞軍的「亞洲廚神」王凱傑和獲得《廚神當道義大利版9》冠軍的「義大利人氣冠軍主廚」安托尼奧‧羅任申，超高顏值料理雙帥組合，為消費者推薦4種刀具「多用途刀」、「日式三德刀」、「西式廚刀」「中式片刀」、2款廚房好物「釘牆式磁吸刀架」、「料理剪刀」及1款鍋具「深煎鍋28cm」、1款「經典餐具3件組」，而也是全聯印花活動首次推出黑色刀具換購商品。

其中最獨特的是全球首推的經典中式片刀，專為中式料理習慣設計，使用50枚印花加389元、10枚印花加490元，或以200福利點加490元就能換購，市價2,280元，約莫市價1.8折起。

3款黑色尖刀則可至少擇一入手，多用途刀刀身輕巧，適合切割蔬果，刀尖可深入細小縫隙，亦能處理削皮或挖除果核等細微步驟，使用70枚印花只要加99元、百元以下就能換購，約市價1折起；西式廚刀與日式三德刀都非常萬用，適合分切肉類、蔬果、熟食料理等，2款都是用50枚印花加249元起就可以換購。

百元以下必換超值商品還有料理剪刀，使用70枚印花加99元，超值換購1折起。這次全聯更特別推出釘牆式磁吸刀架，利用磁吸來整齊收納刀組，防霉、省空間，使用40枚印花加349元起輕鬆打造俐落廚房。

還有義大利製造的28公分深煎鍋，市價2,480元，使用50枚印花加899元起換購，首批限量1萬件，內行人手刀快搶換。