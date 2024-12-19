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FERRAGAMO 2025早秋 80色調結合70復古的極簡優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
系列中的皮革單品均選用特別柔軟的物料。圖／FERRAGAMO提供
系列中的皮革單品均選用特別柔軟的物料。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO發布2025年早秋系列男女裝。在此系列中，創意總監Maximilian Davis以加勒比和西非文化為靈感，整體色調的組合來自八十年代的加勒比觀光小冊子中的風景明信片，搭配七十年代馬利共和國畫像自信而大膽的表達手法，延續優雅簡約主義與義大利精湛工藝，整體高貴優雅而洗鍊。

「我認為今時今日大眾的穿著以舒適為主，希望衣服給人輕鬆、直接、易於穿著的感覺。所以，我希望將這種思維注入這個系列的服裝之中。」Maximilian Davis解說這系列的服飾中的舒適走向，以及自然與熱帶風情：明亮藍色調與大地色系相互交織，日照棕櫚葉印花以抽象方式演繹，和真皮涼鞋上裝飾酒椰葉纖維流蘇飾邊，絲棉針織品以紮染工藝呈現，而抓皺連身裙和印花涼鞋則用上各種有機形態點綴，並搭配加勒比與義大利都鍾愛的精緻蕾絲裝飾。

品牌的經典標誌貫穿所有的包款設計。全新編織包款，表面覆以由交錯皮革組成的標誌性Gancini圖案，搭配亞麻帆布抽繩內袋；飾有穿透外層皮革的Gancini釦針，則會使包款因採用納帕皮或麂皮等不同材質而呈現不同形狀與風格。經典Hug包款換上燈芯絨般的壓紋麂皮，或飾以銀色五金，向昔日致敬；飾有Gancio釦環的Hug背包和單肩包則呈現實用主義美學。

自1940年就出現在品牌創辦人Salvatore Ferragamo創作鞋款上的軟木，在這個系列以圓球鞋跟的姿態再度登場，除軟木外亦有選用麂皮和鍍鋅金屬的設計。皺褶及膝長靴與納帕皮厚跟涼鞋則以熟悉輪廓呈現出清新奢華魅力。蝴蝶結高跟鞋在今天重煥往昔的優雅女性氣息，尖頭高跟鞋飾有鍍鋅Gancio釦環，外型時尚俐落。以柔軟牛皮製作的莫卡辛鞋與高跟鞋以不斷演化的Vara釦環作點綴、綁帶德比鞋刻意以輕巧方式呈現。Tramezza真皮外套的斑駁patina皮染，以及男裝系列的雕花皮鞋及樂福鞋低調地向經典工藝致敬。

七十年代的華麗魅力以充滿現代感的休閒慵懶重新詮釋。圖／FERRAGAMO提供
七十年代的華麗魅力以充滿現代感的休閒慵懶重新詮釋。圖／FERRAGAMO提供
品牌的經典Hug包款換上燈芯絨般的壓紋麂皮，或飾以銀色五金。圖／FERRAGAMO提供
品牌的經典Hug包款換上燈芯絨般的壓紋麂皮，或飾以銀色五金。圖／FERRAGAMO提供
以柔軟牛皮製作的莫卡辛鞋與高跟鞋以不斷演化的Vara釦環作點綴。圖／FERRAGAMO提供
以柔軟牛皮製作的莫卡辛鞋與高跟鞋以不斷演化的Vara釦環作點綴。圖／FERRAGAMO提供
系列刻意解構與放寬舊時代的合身剪裁慣例。圖／FERRAGAMO提供
系列刻意解構與放寬舊時代的合身剪裁慣例。圖／FERRAGAMO提供
真皮涼鞋上裝飾酒椰葉纖維流蘇飾邊。圖／FERRAGAMO提供
真皮涼鞋上裝飾酒椰葉纖維流蘇飾邊。圖／FERRAGAMO提供
飾有Gancio釦環的Hug背包和單肩包呈現實用主義美學。圖／FERRAGAMO提供
飾有Gancio釦環的Hug背包和單肩包呈現實用主義美學。圖／FERRAGAMO提供
圓球鞋跟以軟木、麂皮和鍍鋅金屬的姿態再度登場。圖／FERRAGAMO提供
圓球鞋跟以軟木、麂皮和鍍鋅金屬的姿態再度登場。圖／FERRAGAMO提供
以抽象方式演繹日照棕櫚葉印花。圖／FERRAGAMO提供
以抽象方式演繹日照棕櫚葉印花。圖／FERRAGAMO提供
全新編織包款，表面覆以由交錯皮革組成的標誌性Gancini圖案，搭配亞麻帆布抽繩内袋。圖／FERRAGAMO提供
全新編織包款，表面覆以由交錯皮革組成的標誌性Gancini圖案，搭配亞麻帆布抽繩内袋。圖／FERRAGAMO提供

義大利 高跟鞋

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