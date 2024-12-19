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搶年底聚餐旺季 「燒肉Smile」進駐新光三越桃園站前店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「燒肉Smile」人氣套餐「Smile盛合套餐」（680+10%元）有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足。圖／築間提供
「燒肉Smile」人氣套餐「Smile盛合套餐」（680+10%元）有牛、雞、豬、海鮮等7款海陸食材一次滿足。圖／築間提供

築間（7723）看好桃園人口成長、消費潛力，旗下個人燒肉品牌「燒肉Smile」全台第27家分店搶在年底聚餐旺季前，12月22日於新光三越桃園站前店開幕營運。並於開幕當日起至12月28日，一連七天推出店內用餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌、牛肋間條、板腱牛、海蝦等超過200個獎項。

築間表示，看好國內百貨新光三越所帶來了的龐大人潮及商機之外更看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機。此外，迎接年底聚餐旺季，即日起至2025年1月1日，凡至集團旗下任一品牌單筆消費滿1,200元，會員即可領取活動字刮刮卡一張，集滿相對應句子，有機會獲得萬元好禮，還有機會獲得東京雙人來回機票。

「燒肉Smile」受到年輕族群及家庭聚餐喜愛，無須顧及彼此忌口食物，一人一爐，滿足個人需求。「燒肉Smile」新光桃園站前店，店內裝潢以日式建築為主調，規劃64席次設有2人、4人及6人座。提供超過30款燒肉組合，主餐有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種豪華經典肉品，千元即能吃到A5等級和牛，主打高CP值。

築間看準台灣燒肉市場的發展潛力，積極拓展旗下燒肉事業。根據市場統計，台灣燒肉市場年產值已達200億元，築間餐飲集團目前已橫跨日式燒肉及韓式燒肉市場，合計推出七大品牌、40家分店，燒肉業務營收占集團整體營收的25%，顯示其在市場上的強勁表現。隨著年底聚餐潮及冬季火鍋旺季的到來，燒肉市場與火鍋市場雙軌並進，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機。

新光三越 火鍋 燒肉 築間

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