全台總限量36萬個！7-ELEVEN推破百款「新春開運福袋、驚喜包」　還有7大宮廟隨取卡

擴大2025年新春開運經濟，7-ELEVEN攜手12大話題肖像、11大生活精品品牌，以福袋、驚喜包兩大結構，首度開發破百款、全台總限量36萬個的全新新年開運組合，根據不同結構企劃專屬抽獎獎項，包含瑪莎拉蒂休旅車、鎮金店金塊，更加碼燃燒棒球魂的美國大聯盟道奇小熊日本東京開幕戰豪華之旅，以及由全民隊長陳傑憲領隊簽名的統一7-ELEVEN獅棒球英雄親筆簽名球等豐富獎項，2025年1月1日凌晨0點起全台門市限量現貨開賣；OPENPOINT APP限定款於2025年1月1日上午11點起於OPENPOINT APP限量開賣、門市付款。

同步福袋開賣期間，全台門市祭出「時來運轉迎新年滿額活動」與「7大宮廟春節隨取卡」雙重限時限量好康，買隨取卡最高享11%回饋、再加贈福袋抽獎機會，2025年1月1日起於全台7-ELEVEN門市、三大外送平台、OPENPOINT APP線上線下限量開賣。

7-ELEVEN自12月初搶先同業開賣耶誕禮物福袋掀起一波搶購潮，開賣一周完銷率超過9成，許多網友已在敲碗2025年新年福袋。根據內部銷售數據顯示，2024年三大爆紅商品關鍵字分別為可愛肖像、美學家電、黃金飾品，觀察消費者愈來愈重視生活儀式感，可愛兼具實用的生活商品銷量明顯成長2成，此外，國際黃金價格持續上漲，帶動黃金相關商品業績。

綜觀各種生活消費趨勢，7-ELEVEN新年開運福袋、驚喜包系列今年合作IP較去年擴增60%，更攜手11大精品品牌合作，開運款式擴增50%，全系列加贈市價超過5,000元的30組跨品牌通路優惠券，以及總價千萬元的名車、黃金等抽獎機會。

2025年7-ELEVEN開運福袋、驚喜包系列款式首度突破百款，攜手Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王、排球少年、哆啦A夢、蠟筆小新、OPEN將，共12大肖像IP分別推出499元、699元、1,299元、1,499元、1,699元、1,888元等6種價格帶選擇，消費者可依喜愛的肖像、組合自由選購。OPENPOINT APP則攜手法國LE CREUSET、美國康寧餐具、法國特福、膳魔師、韓國Lacuzin、ACER、LaPO等生活品牌，推出會員限定超值的餐廚、小家電、3C精品福袋組合，最低以市價2折價格就能入手，同樣可以挑款搶購，OPENPOINT會員可於2025年1月1日上午11點起於APP限量開搶。

7-ELEVEN 2025年開運福袋推薦與義大利精品小家電品牌Giaretti、美國行李箱專家Traveler’s Choice兩大品牌，分別獨家開發、原廠保固的IP聯名「IH觸控變頻電磁爐」、「11L微電腦氣炸烤箱」、「28吋經典行李箱」、「28吋線條防撞行李箱」，另外還有好入手價的療癒系組合「輕量托特包＋絨毛造型手機背夾」、「28L摺疊收納旅行袋＋可微波不鏽鋼餐盒」、「石墨烯被」、「潮麻拼接手提袋＋提把冰壩杯」、「羊羔毛肩背手提包＋提把冰壩杯」等，全系列數量有限，售完為止。

滿足動漫迷的蒐藏心，7-ELEVEN特別為年度熱血動漫「排球少年」，以作品中的經典人物、排球校隊為主題設計，開發6款門市現貨開賣的499元福袋組，內含提袋、冷水瓶、短門簾、透明小包，還有4款OPENPOINT APP限定的999元組合，內含提袋、冰壩杯、暖手枕、壓克力磁吸相框立牌；奇幻冒險、作品持續連載的「航海王」也有魯夫、喬巴專屬設計2款1,299元的「造型公仔存錢筒＋多功能摺疊拉箱車」，經典不敗的哆啦A夢、蠟筆小新也有限定的驚喜包款及專屬抽獎獎項。

因應2025年提早迎接農曆新年，7-ELEVEN同步開運福袋、驚喜包開賣期間，祭出「迎新年滿額立折、滿額贈」與「7大宮廟隨取卡」雙重回饋活動，自2025年1月1日至1月5日限時5天推出指定14大品類商品2件79折、4件75折，使用指定支付工具滿千立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1。

7-ELEVEN領先首創、年年必賣的宮廟隨取卡，今年擴大與鹿港天后宮、白沙屯媽祖、南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、松山奉天宮、旗山天后宮、艋舺青山宮等7大宮廟合作推出7款選擇，2025年1月1日起全台超過7,000家門市開賣，每張售價1,200元，買一張保證獲得1,288元購物金，買兩張再加贈88 點OPENPOINT，回饋最高11%、等同現賺264元回饋，全台限量10.5萬張、售完為止。

2025年全新7-ELEVEN宮廟隨取卡卡面設計分別以吉、祥、富、貴、好、運、旺7金字結合祥蛇圖騰設計，每張卡片同時也是隨身貼紙、可自由黏貼討吉利，今年每張卡再加碼1組抽獎序號，同享福袋抽瑪莎拉蒂、鎮金店黃金等豐富大獎機會。