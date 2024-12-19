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草莓可頌、司康都美味！ 超美KANG Artisan Bakery開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
應景的草莓可頌，140元。圖／KANG Artisan Bakery提供
應景的草莓可頌，140元。圖／KANG Artisan Bakery提供

麵包迷們有福了！由德麥法國萊思克盃國王派冠軍、前五星酒店烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）所開設的「KANG Artisan Bakery」，近期已於台北慶城公園外圍正式亮相。店內提供有多種口味的可頌、丹麥捲、司康、奶油捲等品項，亦提供招牌的國王派。為慶祝新店開幕，消費滿300元，即可獲贈「皇冠麵包」一袋。

全新開幕的「KANG Artisan Bakery」，店內空間以麵粉白、穀物黃、石窯灰、可頌棕等基底色調，營造出簡約卻充滿溫度的氛圍，並透過大片落地窗迎來明亮感。「KANG」除了代表主廚姓氏，也分別代表K(C)lassic、Artisan、Nature、Graceful的品牌精神。

店內的麵包，皆採每日新鮮現作，並根據麵包質地搭配食材，運用近20種麵粉、近10種鹽巴，展現不同麵包的特色。店內提供原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種口味的可頌與丹麥捲，還有鹽花奶油捲、湯種吐司、空氣千層、司康等選擇。以「香草司康」為例，每顆60元；「布袋鹽花奶油捲」每顆55元、「奶油可頌」65元。

康豐柚也發揮所長，在年末限量推出招牌國王派。「傳統法式國王派」每個1,680元，限量款「幸運草國王派」，每組1,880元，限量50個。為慶祝新店開幕，12月26日前，凡單筆消費滿300元，即可獲贈「皇冠麵包」一袋。

店內提供多款可頌與丹麥捲。圖／KANG Artisan Bakery提供
店內提供多款可頌與丹麥捲。圖／KANG Artisan Bakery提供
原味奶油可頌，每顆65元。圖／KANG Artisan Bakery提供
原味奶油可頌，每顆65元。圖／KANG Artisan Bakery提供
限量款「幸運草國王派」，每組1,880元，限量50個。圖／KANG Artisan Bakery提供
限量款「幸運草國王派」，每組1,880元，限量50個。圖／KANG Artisan Bakery提供
KANG Artisan Bakery。圖／KANG Artisan Bakery提供
KANG Artisan Bakery。圖／KANG Artisan Bakery提供
店內販售香草、花生、辣味等口味的司康。圖／KANG Artisan Bakery提供
店內販售香草、花生、辣味等口味的司康。圖／KANG Artisan Bakery提供
KANG Artisan Bakery由烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）所創立。圖／KANG Artisan Bakery提供
KANG Artisan Bakery由烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）所創立。圖／KANG Artisan Bakery提供

吐司 烘焙 食材 麵包

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