草莓可頌、司康都美味！ 超美KANG Artisan Bakery開幕

麵包迷們有福了！由德麥法國萊思克盃國王派冠軍、前五星酒店烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）所開設的「KANG Artisan Bakery」，近期已於台北慶城公園外圍正式亮相。店內提供有多種口味的可頌、丹麥捲、司康、奶油捲等品項，亦提供招牌的國王派。為慶祝新店開幕，消費滿300元，即可獲贈「皇冠麵包」一袋。

全新開幕的「KANG Artisan Bakery」，店內空間以麵粉白、穀物黃、石窯灰、可頌棕等基底色調，營造出簡約卻充滿溫度的氛圍，並透過大片落地窗迎來明亮感。「KANG」除了代表主廚姓氏，也分別代表K(C)lassic、Artisan、Nature、Graceful的品牌精神。

店內的麵包，皆採每日新鮮現作，並根據麵包質地搭配食材，運用近20種麵粉、近10種鹽巴，展現不同麵包的特色。店內提供原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種口味的可頌與丹麥捲，還有鹽花奶油捲、湯種吐司、空氣千層、司康等選擇。以「香草司康」為例，每顆60元；「布袋鹽花奶油捲」每顆55元、「奶油可頌」65元。