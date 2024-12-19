收藏控注意！寶可夢中心周年紀念悠遊卡、大阪關西世博一卡通開賣時間、地點一次看

寶可夢粉絲、收集控又要瘋掉了！悠遊卡、一卡通宣布再推出超強IP新卡，開賣時間、通路一次看。

慶祝「Pokémon Center TAIPEI」開幕滿周年，悠遊卡公司與寶可夢公司攜手推出全球獨家「寶可夢悠遊卡-一周年紀念款」，每張售價220元，自12月21日起，在「Pokémon Center TAIPEI」開放銷售。

「寶可夢悠遊卡-一周年紀念款」，卡面可以看到快龍與皮卡丘開心自拍，背景則是「Pokémon Center TAIPEI」所在的信義區建築物與街景，這款悠遊卡採用壓克力材質，具有獨特的透光性，隱約看到快龍與皮卡丘在藍天白雲下開心萌笑，整體造型融合在地化的獨特設計，再搭配金色伸縮拉繩，可愛、實用又深具紀念價值。

一卡通則是宣布推出2025大阪關西世博官方授權商品「大阪關西世博一卡通」系列，卡面以2025年日本世界博覽會主題「生命閃耀未來社會的設計」為創作靈感，推出山野、海洋、光及MYAKU-MYAKU共4款設計，呈現細胞組成與生命循環的概念，象徵成長與進化。卡片均採用珍珠粉工藝，搭配光澤效果，質感細膩璀璨。

大阪關西世博一卡通系列票卡將於12月20日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及MOMO購物網開放預購，每款售價200元。

除了單獨銷售卡片，一卡通更攜手KKday及日本Wonder Group推出多項專屬優惠。凡購買「大阪關西世博一卡通」可享KKday日本關西地區行程、住宿、交通及美食9.5折優惠，KKday新用戶還可再享全站商品8.8折。此外，在iPASS MONEY APP完成「大阪關西世博一卡通」卡片記名後，2025年10月底前透過iPASS MONEY APP於日本PayPay商家出示PayPay付款碼消費，可享最高30%的一卡通綠點回饋。於大阪關西世博期間搭乘大阪道頓堀觀光遊艇「Wonder Cruise」時，出示「大阪關西世博一卡通」，還可享成人票單人200日圓折扣。