知名保溫杯Stanley爆38起燙傷、全球召回260萬個！檢查問題型號看杯底這個地方

知名保溫杯品牌Stanley有兩款產品因為杯蓋在高溫下無法密合可能造成燙傷，全球需招回260萬個，問題序號可查看杯底。（圖片來源：美國消費品安全委員會官網）

撰文=林玉婷

知名保溫杯品牌Stanley在大量社群曝光下，爆紅成為年輕世代相當喜愛的品牌之一，如今美國消費品安全委員會（United States Consumer Product Safety Commission）於2024年12月12日發布公告指出Stanley有兩款產品的杯蓋在高溫下容易鬆脫造成燙傷風險，已經導致全球有38人因而燙傷，因此宣布全球需召回260萬個產品。

兩款問題產品為中國製造 全球已收到90多起杯蓋脫落回報

根據美國消費品安全委員會指出，問題保溫瓶的製造地為中國，瓶蓋於高溫和扭轉後可能出現鬆動狀況，Stanley在全球範圍內已收到了91份杯蓋脫落報告，其中16份來自美國，且有38起燒燙傷、11起需要醫療救助的狀況。

杯蓋出問題的兩款杯子分別是Switchback系列的12盎司和16盎司容量，以及Trigger Action系列的12盎司、16盎司和20盎司容量。於2016年6月至2024年12月期間在亞馬遜網站（Amazon）以及沃爾瑪（Walmart）等實體和網路商店出售，價格在20至50美元（約650至1626元台幣）之間。

想知道自己有沒有買到問題商品？確認型號要看杯底

若想知道自己是否買到問題產品，可查看杯底下方，問題型號分別為：

Switchback系列：

12盎司：20-01437

16盎司：20-01436, 20-02211

Trigger Action 系列

12盎司：20-02033, 20-02779, 20-02825

16盎司：20-02030, 20-02745, 20-02957

20盎司：20-02034, 20-02746

美國消費品安全委員會呼籲，購買到問題序號的隨行杯民眾應立即停止使用，且與Stanely聯繫可免費更換杯蓋，Stanely也在官網公布查詢方式，民眾輸入產品序號即可了解是否為召回產品。在美國的消費者可自行聯繫該品牌，免費更換杯蓋。台灣總代理則說明，出問題的款式為舊款，台灣也曾販售，目前難以確認售出數量，且還在等原廠告知正式處理方式，最快12月16日發公告告知消費者處理方式。

查看杯底序號即可知是否為問題產品。（圖片來源：美國消費品安全委員會官網）

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