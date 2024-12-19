日系眼鏡OWNDAYS外島首店 正式進軍澎湖

日系眼鏡品牌OWNDAYS深耕台灣市場十年，繼在台灣本島成功開設第75家門市後，OWNDAYS宣布第76號門市將於12月21日（六）在澎坊經營的澎湖三號港商場盛大開幕，成為澎湖首家日系快配眼鏡店，並於開幕期間推出多項澎湖門市限定優惠。

澎坊為澎湖當地免稅購物中心，OWNDAYS澎湖門市以全新形象登場，店鋪運用木質紋理搭配純白色調，突顯日系風格的靜謐優雅，OWNDAYS也特別針對澎湖地區的生活與氣候需求推出多元產品與服務。

澎湖主打海島戶外活動，太陽眼鏡是不可或缺的穿搭單品。根據澎湖縣旅遊處觀光人數統計，澎湖每年平均接待超過百萬人次的觀光客，其中像是浮潛、帆船遊艇和島嶼探索等戶外活動深受遊客歡迎，OWNDAYS針對此特性，準備了多樣化的太陽眼鏡系列，讓消費者在防曬同時，也能擁有個性造型。