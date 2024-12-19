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日系眼鏡OWNDAYS外島首店 正式進軍澎湖

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
澎湖首間日系快配眼鏡品牌，OWNDAYS將於12月21日在澎湖三號港商場開幕。圖／OWNDAYS提供
澎湖首間日系快配眼鏡品牌，OWNDAYS將於12月21日在澎湖三號港商場開幕。圖／OWNDAYS提供

日系眼鏡品牌OWNDAYS深耕台灣市場十年，繼在台灣本島成功開設第75家門市後，OWNDAYS宣布第76號門市將於12月21日（六）在澎坊經營的澎湖三號港商場盛大開幕，成為澎湖首家日系快配眼鏡店，並於開幕期間推出多項澎湖門市限定優惠。

澎坊為澎湖當地免稅購物中心，OWNDAYS澎湖門市以全新形象登場，店鋪運用木質紋理搭配純白色調，突顯日系風格的靜謐優雅，OWNDAYS也特別針對澎湖地區的生活與氣候需求推出多元產品與服務。

澎湖主打海島戶外活動，太陽眼鏡是不可或缺的穿搭單品。根據澎湖縣旅遊處觀光人數統計，澎湖每年平均接待超過百萬人次的觀光客，其中像是浮潛、帆船遊艇和島嶼探索等戶外活動深受遊客歡迎，OWNDAYS針對此特性，準備了多樣化的太陽眼鏡系列，讓消費者在防曬同時，也能擁有個性造型。

為慶祝OWNDAYS澎湖門市開幕，品牌特別推出一系列開幕限定活動，活動期間，凡於門市購物即可享滿額折扣優惠：單筆消費滿3,000元現抵400元，滿5,000元現抵700元。12月21日（六）與12月22日（日）下午13:30、16:00兩個時段，將在澎湖門市限量發送福袋，福袋內藏有免費眼鏡、優惠券等豐富禮品，每場僅限25位消費者，而消費者只需加入OWNDAYS官方LINE好友即可參與。

OWNDAYS外島首店12月21日正式進軍澎湖。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS外島首店12月21日正式進軍澎湖。圖／OWNDAYS提供

消費者 澎湖縣 眼鏡

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