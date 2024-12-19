搶年底聚餐旺季 燒肉Smile進駐新光三越桃園站前店

築間餐飲集團看好桃園人口成長、消費潛力，旗下網路人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」全台第27家分店搶在年底聚餐旺季前於新光三越桃園站前店開幕營運，看好國內百貨新光三越帶來的龐大人潮及商機之外更看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機。

築間表示，看準台灣燒肉市場的發展潛力，積極拓展旗下燒肉事業，根據市場統計，台灣燒肉市場年產值已達200億元，未來更有望突破500億元。

築間餐飲集團橫跨日式燒肉及韓式燒肉市場，合計推出7大品牌、40家分店。築間表示，燒肉業務營收佔集團整體營收的25%，顯示其在市場上的強勁表現，隨著年底聚餐潮及冬季火鍋旺季的到來，燒肉市場與火鍋市場雙軌並進，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機，期望進一步擴大市場版圖並提升營收表現。

築間表示，此次開幕，12月22日起至12月28日，一連七天推出店內用餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌、牛肋間條、板腱牛、海蝦等超過200個獎項。