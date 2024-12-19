築間旗下「燒肉Smile」進駐新光三越桃園站前店 12月22日開幕

築間餐飲集團看好桃園人口成長、消費潛力，擁日、韓燒肉品牌，強攻200億元燒肉商機，旗下網路人氣TOP1個人燒肉品牌「燒肉Smile」全台第27家分店搶在年底聚餐旺季前12月22日於新光三越桃園站前店開幕營運。

築間餐飲集團看準台灣燒肉市場的發展潛力，積極拓展旗下燒肉事業。根據市場統計，台灣燒肉市場年產值已達 200億元，未來更有望突破500億元。築間餐飲集團目前已橫跨日式燒肉及韓式燒肉市場，合計推出7大品牌、40家分店，燒肉業務營收占集團整體營收的25%，顯示其在市場上的強勁表現。隨著年底聚餐潮及冬季火鍋旺季的到來，燒肉市場與火鍋市場雙軌並進，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機，期望進一步擴大市場版圖並提升營收表現。

新光三越桃園站前店並於開幕當日起至12月28日，一連七天推出店內用餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌、牛肋間條、板腱牛、海蝦…等超過200個獎項。

看好國內百貨新光三越所帶來了的龐大人潮及商機之外更看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機，蓄勢待發迎接歲末聚餐商機。除此之外，迎接年底聚餐旺季，即日起至2025年1月1日，凡至集團旗下任一品牌單筆消費滿1,200元，會員即可領取活動字刮刮卡一張，集滿相對應句子，有機會獲得萬元好禮，更有機會獲得東京雙人來回機票，吃越多、得獎機率愈高。

網路人氣NO.1個人燒肉「燒肉Smile」受到年輕族群及家庭聚餐喜愛，無須顧及彼此忌口食物，一人一爐，滿足個人需求。「燒肉Smile」新光桃園站前店，店內裝潢以日式建築為主調，規劃64席次設有2人、4人及6人座。

提供超過30款燒肉組合，主餐有板腱牛、豚梅花、Prime等級的牛小排、伊比利豬，還有頂級的A5和牛等多種豪華經典肉品，仟元即能吃到A5等級和牛，CP值超高。其中雙拼套餐板腱牛+豬梅花只要420元，當日現流冷藏雞腿套餐只要260元，多段價位提供消費者多樣化選擇。

除此之外，還有雞胇、雞松坂、烏骨雞…等稀少部位食材供消費者選擇。網友推薦「海鮮盛合套餐」多達8種海鮮食材，圓鱈、干貝、北寄貝、小鮑魚、鮮蝦、小花枝、小章魚、鱸魚菲力，所有套餐均含越光米飯、鹽昆布雞白湯、韓式泡菜及椒鹽鹽蔥，考量飲食均衡及爽口解膩，還有多種野菜沙拉，及開胃醬汁、飲料自助無限放題，再加碼只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。