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萬寶龍相挺慈善 義拍版計時碼表重現書寫精神
為善不必低調，好事值得分享。萬寶龍（Montblanc）日前以一只獨一無二表款參加了在日內瓦舉辦的慈善義拍，透過一只明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼表的拍賣金額，資助了歐洲抗腦白質退化症協會（L’Association Européenne contre les Leucodystrophies，以下簡稱ELA），表款最終拍得37,800瑞士法郎，折合台幣約137萬900元，並全數予歐洲抗腦白質退化症協會對抗疾病。
創立於1992年的歐洲抗腦白質退化症協會ELA，是一種泛指因腦白質退化所導致的疾病，除了將導致免疫反應會造成中樞神經系統發炎，並同時陸續對動作、視力和聽力早成嚴重影響以致死亡。
這次萬寶龍所義捐的Nicolas Rieussec計時腕表設計靈感最早可追溯至原始的滴墨式計時器，是由Nicolas Rieussec所發表，當時並由巴黎法國科學院命名為「計時碼表」（chronograph），其名稱使用了希臘語的「時間」（Chronos）與「書寫」（Graphein），並讓萬寶龍於2007年推出此一系列。
表款使用了品牌自製的單按鈕計時機芯MB R200，並具備較為複雜的導柱輪結構，讓計時功能更為精確，同時設置於八點鐘方向的按鈕也將更便利於人體工學操作，面盤插圖更還原了19世紀時、騎師駕駛駿馬於巴黎戰神賽馬場突破終點線的景象，也像是萬寶龍同時結合了書寫、計時與白朗峰的山岳精神，持續挑戰、持續超越。
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