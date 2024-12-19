家中聞得到的珠寶！梵克雅寶帶來仲夏 寶格麗刻畫熱情
香氛蠟燭是冬季不可或缺的居家良伴，珠寶品牌也以其品牌特色的設計美學創作出一系列迷人的香調。法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出全新仲夏夜森林香薰蠟燭（Les Bois Célestes）與香薰蠟燭禮盒，寶格麗香氛（Bvlgari Parfums）全新ALLEGRA Art of Living生活藝術系列，則將品牌活潑奔放的義式珠寶美學轉換為居家香氛，
梵克雅寶全新香薰蠟燭，延續品牌2009年的「LES JARDINS」頂級珠寶系列為靈感的頂級香氛，以氣味捕捉大自然的無限詩意；2021年細膩又獨特的香氛世界化作一系列香薰蠟燭，如今，全新的仲夏夜森林香薰蠟燭，白色蠟燭杯身裝飾香氛獨有的精緻花卉圖案，搭配銀色金屬蠟燭蓋，為寒冷的冬日感愛來夏季的溫暖氛圍。仲夏夜森林主要為木質琥珀調，結合溫暖的檀香和癒創木的煙燻氣息，並以清爽的辣椒與辛辣的黑胡椒瓶和木質調和花香；同步推出香薰蠟燭禮盒精選香薰蠟燭系列的三款蠟燭，刻畫從溫暖的夏日逐漸流轉至療癒的冬日，展現大自然多彩的面貌，展現品牌珍重的靈感泉源。
寶格麗則是將調香大師Jacques Cavallier所創作的BVLGARI ALLEGRA淡香精系列香水轉化為居家香氛；系列蠟燭擁有獨特的造型瓶身，以品牌發源地羅馬的經典建築圓柱為靈感，霧面的純淨與優雅的白色令人聯想到義大利的雕塑，以來自18世紀傳承至今的歐洲素胚陶瓷製成，內層白色釉面光澤，與啞光的餅乾形成強烈對比，燃燒時金色的火焰映照如寶石般的鏡面。此系列共推出三款蠟燭，每一款香氛皆能表達出一種純粹且強烈的義式情感：Baciami以梔子花香氣與香草展現熱情奔放、Fiori d' Amore用覆盆子和玫瑰詮釋濃郁愛意，佛手柑和橙花則為Riva Solare注入地中海的度假活力。
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