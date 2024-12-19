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嘉市大雅路商圈山樣子美食基地開幕 阿里山腳下美食巿場競爭激烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
壽司郎嘉義垂楊店開幕。記者魯永明／攝影
壽司郎嘉義垂楊店開幕。記者魯永明／攝影

阿里山腳下的嘉義市觀光興盛，假日人潮多，隔壁台積電嘉科園區興建中的先進封裝廠等產業園區，帶動房市餐飲市場，繼王品集團旗下「和牛涮」與「尬鍋」，以及壽司郎進駐垂楊路商圈，大雅路山樣子美食基地也在日前開幕，加上耐斯百貨饗賓集團旗下連鎖美食，讓消費者有更多樣化選擇，餐飲服務美食市場更競爭。

在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，匯集地方美食，包括林聰明沙鍋魚頭新作「聰明鍋」等11家品牌進駐。「山樣子美食基地」位於阿里山腳下緊鄰雙潭美景，將開創嘉義美食新版圖。

「和牛涮嘉義垂楊店」7月開幕，是王品第11間分店；「尬鍋嘉義垂楊店」隨後開幕，是尬鍋首度跨出北台灣，2家店及壽司郎嘉義垂楊店，都位在垂楊路商圈，垂楊大橋連接高鐵大道，串連嘉縣市，交通便利，3間知名連鎖美食店開幕，讓垂楊路商圈更熱鬧。

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」，今年也進駐耐斯廣場時尚百貨開幕，是全台第32間分店，開飯川食堂嘉義耐斯店面積約165坪，座位186席、包廂數4間，是全台面積最大分店，耐斯還有老乾杯、黑毛屋等連鎖美食店。

另，秀泰嘉義廣場多家連鎖美食店，以及今年開幕的嘉義福容voco酒店，加上在地國民小吃傳統美食火雞肉飯、文化路夜市小吃等，匯集各地連鎖餐飲集團及在地餐飲業小吃，讓只有26萬多人的嘉義市，美食市場多元競爭激烈。

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」，今年進駐耐斯廣場時尚百貨開幕。記者魯永明／攝影
饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」，今年進駐耐斯廣場時尚百貨開幕。記者魯永明／攝影
嘉市大雅路山樣子美食基地日前開幕。 記者魯永明／攝影
嘉市大雅路山樣子美食基地日前開幕。 記者魯永明／攝影

嘉義 美食 耐斯

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