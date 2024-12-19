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一口烏魚子、創意蛋捲！7款「特色春節禮盒」送心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「老楊方塊酥」今年主打「聚年味」春節禮盒。圖／老楊方塊酥提供
「老楊方塊酥」今年主打「聚年味」春節禮盒。圖／老楊方塊酥提供

2024即將步入尾聲，許多民眾也開始為親友準備年節禮盒。包括辻利茶舗、微熱山丘等多個甜點品牌，近期紛紛推出新春禮盒，部份品牌還可享早鳥優惠價，或是加贈春節紅包袋、滿額免運等服務，適合消費者挑選。

【辻利茶舗】

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」今年推出「辻利京茶花禮盒」，以象徵財富豐收的祥蛇、狛狐為主角，內含抹茶捲心酥、焙茶茶捲心酥與薩摩抹茶煎茶等內容，限量500盒，原價1,350元，優惠價1,280元。另款「辻利茶心摯禮」則有辻利特製煎茶茶包，以及辻利抹茶杏仁捲、辻利抹茶酥、辻利抹茶米香餅等內容，原價750元，優惠價699元。

【微熱山丘】

今年以「春、旺、福」的福蛇作為主視覺，集結招牌甜點組合，推出多款年節禮盒。其中「新年雙層禮盒」採雙層設計，內含鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜等內容，每盒1480元。另外還有春旺福禮盒、鳳梨酥蘋果酥禮盒等選擇。12月26日前預定且符合指定到貨時間，可享滿萬9折、滿3,000免運等不同優惠。

【老楊方塊酥】

2025推出多款新年禮盒，其中「聚年味」春節禮盒，內容物包含全新口味鹹蛋黃醇心蛋捲、珍奶雪花酥、南棗核桃糕等在地口味糕餅，原價488元，春節限定價468元。1月1日至1月24日間，在官網、門市與觀光工廠消費滿888元，即可獲得「質感燙紅金紅包袋」一組。

【open it.】

瑪德蓮品牌open it.本次推出「The Fortune of the Snake 蛇來運轉」新春禮盒，以現代金屬字體為蛇年主視覺，並且打造栗子提拉瑪德蓮、椰絨奶香瑪德蓮、蓮馥郁伯爵瑪德堡、開心焦塩瑪德堡等多種口味搭配，共有8、10、12入組等方案可以選擇，每組770元起，即日起至12月31日，早鳥預購享95折優惠，滿額4,200元再送法式原味6入禮盒。

【大武山牧場】

大武山牧場攜手歐客佬精品咖啡，推出「煥彩新生禮盒」，內含兩款超人氣口味的招牌蛋捲、布郎尼脆餅，以及歐客佬的白金烘焙咖啡，每組780元。聯名復興航棧的「福韻初昇」禮盒，內含靜岡抹茶蛋捲、法式可可蛋捲、杏仁瓦片與南瓜子瓦片，定價780元。其他還有「火車蛋捲禮盒」、「綜合口味布丁禮盒」等品項，早鳥價75折起。

【青鳥旅行】

今年推出「春舞金燦」春節系列禮盒，除了經典口味灌餡蛋捲，還有新品「咖啡歐蕾蛋捲」及「夾餡蝴蝶酥」，包括有12、16、24入的蛋捲或是綜合禮盒，方便民眾挑選，每盒480～1,180元。1月8日前，購買禮盒享84折起優惠，滿額即可獲得限量「春舞金燦紅包袋」，提前取貨更加贈「12入經典蛋捲禮盒」。

【火火選物】

今春年節禮盒以「無限美味」為主軸。「法式費南雪禮盒」內含糖漬橙皮伯爵茶費南雪、茶與白玉費南雪、鹽太妃牛奶糖費南雪等口味，每盒10入，售價690元。「海鹽太妃野生一口 烏金磚禮盒」，將太妃焦糖配上薄鹽野生烏魚子，帶來甜鹹交錯的滋味，每盒790元。另有「莫札瑞拉起司野生一口烏 銀磚禮盒」。12月25日前，可享早鳥97折優惠。

open it.本次推出「The Fortune of the Snake 蛇來運轉」新春禮盒。圖／open it.提供
open it.本次推出「The Fortune of the Snake 蛇來運轉」新春禮盒。圖／open it.提供
「青鳥旅行」推出「春舞金燦」春節禮盒。圖／青鳥旅行提供
「青鳥旅行」推出「春舞金燦」春節禮盒。圖／青鳥旅行提供
「辻利茶舗」今年推出「辻利京茶花禮盒」。圖／辻利茶舗提供
「辻利茶舗」今年推出「辻利京茶花禮盒」。圖／辻利茶舗提供
火火選物打造「法式費南雪禮盒」。圖／火火選物提供
火火選物打造「法式費南雪禮盒」。圖／火火選物提供
大武山牧場推出多款限量春節禮盒。圖／大武山牧場提供
大武山牧場推出多款限量春節禮盒。圖／大武山牧場提供
「微熱山丘」打造多款新年限定禮盒，其中也包括「新年雙層禮盒」。圖／微熱山丘提供
「微熱山丘」打造多款新年限定禮盒，其中也包括「新年雙層禮盒」。圖／微熱山丘提供

春節 禮盒 蛇年

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