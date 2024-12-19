一口烏魚子、創意蛋捲！7款「特色春節禮盒」送心意

2024即將步入尾聲，許多民眾也開始為親友準備年節禮盒。包括辻利茶舗、微熱山丘等多個甜點品牌，近期紛紛推出新春禮盒，部份品牌還可享早鳥優惠價，或是加贈春節紅包袋、滿額免運等服務，適合消費者挑選。

【辻利茶舗】

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」今年推出「辻利京茶花禮盒」，以象徵財富豐收的祥蛇、狛狐為主角，內含抹茶捲心酥、焙茶茶捲心酥與薩摩抹茶煎茶等內容，限量500盒，原價1,350元，優惠價1,280元。另款「辻利茶心摯禮」則有辻利特製煎茶茶包，以及辻利抹茶杏仁捲、辻利抹茶酥、辻利抹茶米香餅等內容，原價750元，優惠價699元。

【微熱山丘】

今年以「春、旺、福」的福蛇作為主視覺，集結招牌甜點組合，推出多款年節禮盒。其中「新年雙層禮盒」採雙層設計，內含鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜等內容，每盒1480元。另外還有春旺福禮盒、鳳梨酥蘋果酥禮盒等選擇。12月26日前預定且符合指定到貨時間，可享滿萬9折、滿3,000免運等不同優惠。

【老楊方塊酥】

2025推出多款新年禮盒，其中「聚年味」春節禮盒，內容物包含全新口味鹹蛋黃醇心蛋捲、珍奶雪花酥、南棗核桃糕等在地口味糕餅，原價488元，春節限定價468元。1月1日至1月24日間，在官網、門市與觀光工廠消費滿888元，即可獲得「質感燙紅金紅包袋」一組。

【open it.】

瑪德蓮品牌open it.本次推出「The Fortune of the Snake 蛇來運轉」新春禮盒，以現代金屬字體為蛇年主視覺，並且打造栗子提拉瑪德蓮、椰絨奶香瑪德蓮、蓮馥郁伯爵瑪德堡、開心焦塩瑪德堡等多種口味搭配，共有8、10、12入組等方案可以選擇，每組770元起，即日起至12月31日，早鳥預購享95折優惠，滿額4,200元再送法式原味6入禮盒。

【大武山牧場】

大武山牧場攜手歐客佬精品咖啡，推出「煥彩新生禮盒」，內含兩款超人氣口味的招牌蛋捲、布郎尼脆餅，以及歐客佬的白金烘焙咖啡，每組780元。聯名復興航棧的「福韻初昇」禮盒，內含靜岡抹茶蛋捲、法式可可蛋捲、杏仁瓦片與南瓜子瓦片，定價780元。其他還有「火車蛋捲禮盒」、「綜合口味布丁禮盒」等品項，早鳥價75折起。

【青鳥旅行】

今年推出「春舞金燦」春節系列禮盒，除了經典口味灌餡蛋捲，還有新品「咖啡歐蕾蛋捲」及「夾餡蝴蝶酥」，包括有12、16、24入的蛋捲或是綜合禮盒，方便民眾挑選，每盒480～1,180元。1月8日前，購買禮盒享84折起優惠，滿額即可獲得限量「春舞金燦紅包袋」，提前取貨更加贈「12入經典蛋捲禮盒」。

【火火選物】