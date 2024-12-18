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巧克力、奶昔還有義式冰淇淋！Venchi插旗台中大遠百

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
店內提供義大利冰淇淋。圖／Venchi提供
店內提供義大利冰淇淋。圖／Venchi提供

義大利百年巧克力品牌「Venchi」近期於台中開設台中大遠百店，為品牌在台第8間分店，也是全台第一間設有內用區的百貨專門店。店內販售3款奶昔，還設有手工製作的義大利冰淇淋。為迎接新年，並推出「璀璨金蛇」系列禮盒，讓民眾可以享受義大利的甜蜜。

Venchi創立於1878年，秉承義大利傳統巧克力工藝，致力於創造世界頂級的巧克力與甜品，包括台北、台中、高雄均有分店。此次新開幕的台中大遠百店，以義式風情與現代設計風格，提供賓客內用空間，得以悠閒享受Venchi經典產品。大遠百店並獨家搶先推出75% 黑巧克力（減糖版／無減糖版）、香草，以及草莓口味奶昔，提供民眾更豐富的選擇。店內還設有義大利冰淇淋區，讓喜愛冰品的民眾可以享受義式冰淇淋的細膩風味。

為迎接2025年，Venchi台中大遠百店率先推出了以新春吉祥寓意為靈感的「璀璨金蛇系列禮盒」，詮釋蛇年象徵的繁榮與轉變。禮盒中包括明星商品 Chocoviar魚子方系列巧克力，以及多款義式經典風味巧克力，宛如寶石般璀璨奢華。

Venchi於台中開設台中大遠百店，為品牌在台第8間分店。圖／Venchi提供
Venchi於台中開設台中大遠百店，為品牌在台第8間分店。圖／Venchi提供
Venchi推出「璀璨金蛇系列禮盒」。圖／Venchi提供
Venchi推出「璀璨金蛇系列禮盒」。圖／Venchi提供
Venchi台中大遠百店設有內用區域，方便民眾享用甜點。圖／Venchi提供
Venchi台中大遠百店設有內用區域，方便民眾享用甜點。圖／Venchi提供

巧克力 義大利 蛇年

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