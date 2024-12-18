法國人票選最愛烘焙品牌PAUL 進駐台中七期「誠品生活480」2樓

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中七期市政店除了法國經典麵包與甜點，還提供全天候多樣性餐點。業者提供
台中七期市政店除了法國經典麵包與甜點，還提供全天候多樣性餐點。業者提供

法國人票選最愛的烘焙品牌-PAUL法國麵包甜點沙龍，進駐台中七期「誠品生活480」2樓，即日起試營運。PAUL此次回歸台中，不僅帶來全新設計形象，營業時間更提前至早上9點營業，以全天候餐廳型態，讓消費者從早餐、下午茶到晚餐，皆能沉浸在法式風情中，享受最經典的法式美味。

PAUL源自1889年法國里耳(Lille)，擁有135年歷史，遵循家族傳承的技術，在全球擁有眾多忠實顧客，台中七期市政店除了法國經典的麵包與甜點，還提供全天候的多樣性餐點，滿足不同時段的需求。

新店從早晨的法式早餐，午間輕食沙拉，下午茶咖啡甜點，到晚間的法式小酒館，PAUL創新的法式料理設計，為顧客帶來豐富的選擇，還有法式經典風味的可頌、馬卡紅(龍)、草莓千層派與咖啡飲品，讓消費者的味蕾能品嚐地道的法國滋味。

此外，為讓更多台中消費者認識PAUL的烘焙藝術與法式生活精髓，台中市政店還特別推出限定麵包、禮盒，既保留經典又融入創新，不僅能感受到品牌的傳統風味，也能體驗到與眾不同的全新口感。

為慶祝重返台中，PAUL推出一系列暖開幕歡慶活動回饋台中消費者。即日起至12月31日期間，凡加入會員並消費滿額即享贈禮，最大贈品為法國限定「PAUL美學咖啡隨手杯」。

法國人票選最愛烘焙品牌-PAUL法國麵包甜點沙龍，進駐台中「誠品生活480」。記者宋健生/攝影
法國人票選最愛烘焙品牌-PAUL法國麵包甜點沙龍，進駐台中「誠品生活480」。記者宋健生/攝影

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