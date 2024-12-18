聽新聞
0:00 / 0:00
馬辣升級了！加碼推出全新「16支酒飲」 百種食材吃喝到飽698
馬辣集團針對旗下的「馬辣」進行升級，於台北公館商圈推出全新品牌「馬辣心潮麻辣鍋」，除了延續原有的鍋物吃到飽之外，更加碼打造「潮吧16」，透過長達6公尺的酒牆，提供16款酒品無限暢飲，更添用餐時的微醺樂趣。
針對年輕世代重新定位的「馬辣心潮麻辣鍋」，提供數十款肉品、直送海鮮、時蔬與火鍋配料，以及水果、飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋等近百種食材，通通無限供應，每人698元起。同時也針對燈光、音樂、色彩進行調整，打造更具潮流感的時尚氣氛。
店內最大的特色，就是加碼推出全新「潮吧16」，設計長達6公尺的酒牆，透過自助現拉的方式，提供16款酒品無限暢飲，包括美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒、歐洲紅白酒，讓喜愛吃鍋時小酌的民眾，帶來更豐富的佐餐選擇。
【馬辣心潮麻辣鍋 台北公館店】
住址:台北市中正區汀州路三段94號
電話: 02-23657625
營業時間 11:30-02:00
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言