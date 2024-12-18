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馬辣升級了！加碼推出全新「16支酒飲」 百種食材吃喝到飽698

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣於台北公館商圈打造「馬辣心潮麻辣鍋」。圖／馬辣提供
馬辣於台北公館商圈打造「馬辣心潮麻辣鍋」。圖／馬辣提供

馬辣集團針對旗下的「馬辣」進行升級，於台北公館商圈推出全新品牌「馬辣心潮麻辣鍋」，除了延續原有的鍋物吃到飽之外，更加碼打造「潮吧16」，透過長達6公尺的酒牆，提供16款酒品無限暢飲，更添用餐時的微醺樂趣。

針對年輕世代重新定位的「馬辣心潮麻辣鍋」，提供數十款肉品、直送海鮮、時蔬與火鍋配料，以及水果、飲品、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋等近百種食材，通通無限供應，每人698元起。同時也針對燈光、音樂、色彩進行調整，打造更具潮流感的時尚氣氛。

店內最大的特色，就是加碼推出全新「潮吧16」，設計長達6公尺的酒牆，透過自助現拉的方式，提供16款酒品無限暢飲，包括美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒、歐洲紅白酒，讓喜愛吃鍋時小酌的民眾，帶來更豐富的佐餐選擇。

【馬辣心潮麻辣鍋 台北公館店】

住址:台北市中正區汀州路三段94號

電話: 02-23657625

營業時間 11:30-02:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「潮吧16」提供16款酒飲，讓顧客無限現拉享用。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「潮吧16」提供16款酒飲，讓顧客無限現拉享用。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬辣心潮麻辣鍋設有「潮吧16」，提供16款酒飲暢飲。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬辣心潮麻辣鍋設有「潮吧16」，提供16款酒飲暢飲。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長達6公尺的「潮吧16」，為馬辣心潮麻辣鍋的最大特色。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
長達6公尺的「潮吧16」，為馬辣心潮麻辣鍋的最大特色。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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