量販年菜預購開跑 家樂福滿1,500元贈百 愛買量販限定4店推現做熱年菜

今年農曆新年來得比較早，年菜預購好了沒？量販年菜預購也陸續開跑，集結全台名店送上澎湃又實惠的套組，讓民眾輕鬆享受年味。

愛買量販《小龍納福》年菜預購即日起至2025年2月4日正式開跑，精心準備120款年菜套餐與單品，包括25款量販店獨家限量販售，從經典台式風味到創新菜餚，滿足全家人的味蕾需求。首推台式無菜單料理餐廳「老新台菜」推出軟嫩肉質黃金比例的醬香滷綑蹄；精緻海鮮台菜「金賞軒」的花生煨豬腳，秘方慢火細燉湯頭濃郁甘醇；年年受米其林推薦青睞的「膳馨民間創作料理」，則是端上湯品層次豐富、滋味深厚的蝦黃薑母鴨，令人回味無窮，老饕必嚐。

想要整組買好的民眾也可以選擇年菜套餐，共推15款，售價最低659元起，小三元餐廳延續大三元的米其林血脈，推出「小三元招財進寶超值年菜套組」包含經典佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕、香Q滷豬腳及雙蔘紅棗雞湯，只要659元。「老協珍經典年菜套組」精選5道年度熱銷經典年菜，愛買量販獨送100元現金折價券，每套只要2,888元。

即日起至2025年1月12日凡預訂年菜單筆滿2,000元，即贈200元熟食現金折價券，單筆最高送1,000元。12月31日前預購年菜套組滿1,950元，再享免運宅配送到家。另外，板橋南雅店、桃園店、台中復興店和台中水湳店限定打造「代客料理」服務，特別獻上「愛買鐵板燒主廚經典年菜套組」，以現做熱年菜的形式，為消費者省去退冰覆熱的麻煩，套餐有清蒸石斑魚、醬爆雪花牛/梅花豬2選1、秘製烤魷魚、蒜蓉鮮蝦蒸粄條、蛋香干貝油飯及黃金蟲草娃娃菜燉鮮雞湯，售價3,088元，限量320套，快手刀預訂。