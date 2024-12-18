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限時17天…SHOEX年終特賣吸愛好者 8孔馬汀靴現省2700元
馬汀靴愛好者不要錯過，SHOEX年終回饋，Dr. Martens 1460馬汀靴全台直營門市推出限量單一特價4,888元，還有2.4折起優惠、逾兩千雙出清鞋款等消費者挖寶，另有德國手工靴Trippen下殺3折起，年終回饋活動限時17天，錯過要等明年。另外，跨年再加碼，12月31日門市現場前20名，Dr. Martens正價鞋款現抵2,024元。
SHOEX攜手獨家代理鞋履品牌Dr. Martens與牌Trippen，自12月20日至1月5日，於全台直營門市推出為期17天的年終回饋感恩特賣會，帶來多款比半價更優惠的時尚鞋履。包含英國潮履品牌Dr. Martens釋出多款不敗「Big 6」鞋款：經典1460 8孔馬汀靴、1461 3孔馬汀鞋，及潮人最愛的厚底Jadon 8孔馬汀靴，皆釋出「6折起」折扣。
除了馬汀長青款，Jorge II馬汀休閒鞋、麂皮5孔馬汀靴，及輕便百搭的6孔馬汀帆布鞋，更有低至「2.4折起」的折扣，現場還有眾多零碼、樣品出清鞋款，全面1,500元起，眾多好康讓消費者挖寶。
德國手工靴品牌Trippen同樣優惠火力全開，全館正價商品消費滿千抵百、多款萬元鞋履下殺「3折起」；單筆消費兩雙鞋款不限正價、特價，再加贈義大利Baldo時尚彈簧鞋一雙。
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