Apple Vision Pro台灣版再體驗！visionOS 2新功能太棒了 快線上預約親自感受空間運算魅力

Apple Vision Pro終於正式在台灣開賣，記者雖然在2023年Vision Pro首度亮相時有搶先體驗過開發中的版本，但隨著正式版本今年初已經率先在國外上市，作業系統近期也升級到visionOS 2，這次也在專業的蘋果專員引導下，於蘋果直營店再度深度體驗了台灣市售的版本。先說結論，「依舊非常驚艷，而且更好用了！」蘋果不只是為大家帶來革命性產品，更幫使用者想好了各種可行的應用場景，甚至你從來沒想過的應用，都先幫你準備好。

不管你是還在觀望要不要下單，還是單純想要體驗到底Vision Pro有多神奇，記者都建議一定要透過官網或Apple Store App預約產品示範，會由專員進行一對一教學，在大約30分鐘內體驗各種主要功能，甚至可以將自己iPhone裡的照片透過Vision Pro播放，實際感受空間運算的神奇魔力。

在店鋪體驗之前，同樣要先透過iPhone進行頭部掃描，確認適合的頭帶與遮光罩尺寸，這個過程與Face ID設定的方式差不多，對著鏡頭上下左右轉動頭部就可以快速完成，店鋪體驗時是使用大部分用戶認為比較容易穿戴穩固的雙圈頭帶，如果是有佩戴眼鏡的民眾，店鋪現場也有準備驗光機，可以立即檢測並提供適當度數的蔡司光學磁吸式鏡片進行體驗。佩戴隱形眼鏡的民眾則要注意，不建議佩戴放大片、變色片使用，有可能會影響Vision Pro視線偵測的精準度與對焦清晰度。

操作過程真的很直覺，首次配戴需要先進行視覺注視、雙手位置的識別，基本上透過視線的移動，加上手指的捏合、拉動就可以執行各種功能操作，翻頁、放大縮小、移動位置，與iPhone、iPad的操作邏輯都不會相差太多，過程中完全不需要另外的控制器，甚至連手都不用特別舉起，自然垂放在桌上、腿上就可以精準偵測。

擔心3D暈、害怕看不見外界狀況的不安全感，在Vision Pro也幾乎感受不到，因為Vision Pro透過多個鏡頭捕捉影像，幾乎零延遲地投放在顯示器上，就像直接看到外面一樣，使用者可以透過右上方數位旋鈕自行調整「空間環境」的沉浸度，身旁有其他人靠近，或主動注視前方人物，就會自動顯示外界狀況，完全不會有像其他頭戴裝置與外界完全隔絕的感覺。

這次記者也特別體驗了幾個visionOS 2更新的功能，像是先前被許多用戶抱怨很難用眼神啟動的「回到主畫面」功能，現在只要手掌朝上打開，食指、拇指輕點即可叫出主畫面；想要快速重新置中主畫面位置，也只要移動視線，輕按一下數位旋鈕即可完成。

要花上6位數購買一台好像是用來玩的裝置，許多人可能會過不了內心那一關，但如果說Vision Pro能在工作應用上做到前所未有的實用功能，好像下單的理由就合理多了。透過「檔案」App，就可以開啟Keynote等各種簡報檔案，這用在3D檔案上超級強大，放大縮小、360度無死角旋轉檢視細節，對設計師來說簡直完美，仔細看，透過Vision Pro旋轉不同角度檢視時，材質光影反射的變化也跟現實空間一樣，所有細節都做到非常細緻。

而Vision Pro也提供了一個有趣的舞台模式，可以選擇以賈伯斯劇院為場景，讓使用者練習在舞台上進行簡報，對經常要外出提案、上台演講或報告的商務人士來說絕對有很大的幫助。

在娛樂應用上，目前已經有超過150部3D電影可以透過Vision Pro來觀看，可以開啟「環境」功能，讓自己彷彿置身波拉波拉度假島嶼上，躺在沙灘愜意欣賞影片；也可以開啟電影院模式，還可以選擇坐在哪個位置的欣賞效果。另外，蘋果透過Apple TV+提供了一段精華版Apple Immersive影片進行體驗，擁有180度視野、以8K錄製的3D影片和空間音訊，坐在位置上就可以感受站在懸崖峭壁上、前進肯亞大象保育園區、潛入海中與鯊魚共游，以及花上大把銀子可能也買不到的2024 NBA全明星賽第一排視角，絕對震撼感官。

記者也推薦大家前往體驗前可以從自己的相簿先選好3～5張包括全景、空間照片、空間影片、以及以前拍攝的人像照片，透過visionOS 2可將2D影像轉換為空間照片的功能，以全新的立體視角來重溫過去的記憶。