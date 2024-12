凱蒂佩芮、孫芸芸也被圈粉！ Hearts On Fire年度人氣單品是「它」

美國現代鑽石珠寶品牌Hearts On Fire,今年重塑品牌形象,更加時尚摩登的氣質,擄獲眾多明星青睞,舉凡凱蒂佩芮(Katy Perry)、Eva Longoria、新世代歌姬Olivia Rodrigo、等人都在公開活動時選擇以Hearts On Fire璀璨鑽石毛亮相;台灣女星徐若瑄、孫芸芸、楊謹華、郭雪芙、孫盛希與蔡詩芸也都被全新設計圈粉。在2024年即將邁入尾聲之際,Hearts On Fire也公佈年度人氣款式,無疑是年終選購犒賞自己的絕佳參考。

鑽石對戒在2024年度的總銷量top 10中扮演了壓倒性的成績,有超過半數品項皆是對戒。在Hearts On Fire,對戒除了見證結婚新人的永世誓言,更也陪伴了眾多情侶在愛情萌芽時則互許定情承諾。對戒中的的人氣款式依序為以音譜中的還原記號為靈感的NATURAL、刻畫愛人擁抱的EMBRACE和以雙色金描繪愛情的FUSION。

Top 2暢銷款為百搭的經典線戒,量體輕巧,無論穿搭怎麼變化都能自在地融入,線戒最受歡迎的款式依序為ETERNITY爪鑲鑽石線戒、VELA法式鑲嵌鑽石線戒與今年度發表的BARRE密鑲鑽石線戒,以不同的鑲嵌技法鎖住顆顆完美車工鑽石。聚焦單一美鑽的鑽戒則是Top 3人氣單品,今年度的熱門鑽戒除了2023年度發表的VELA Solitaire和VELA Halo鑲鑽戒指,BARRE Floating鑽石戒指則憑藉著新穎的多鑽設計脫穎而出,。