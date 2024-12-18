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凱蒂佩芮、孫芸芸也被圈粉！ Hearts On Fire年度人氣單品是「它」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台灣首席名媛孫芸芸佩戴BARRE Floating黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
台灣首席名媛孫芸芸佩戴BARRE Floating黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供

美國現代鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，今年重塑品牌形象，更加時尚摩登的氣質，擄獲眾多明星青睞，舉凡凱蒂佩芮（Katy Perry）、Eva Longoria、新世代歌姬Olivia Rodrigo、等人都在公開活動時選擇以Hearts On Fire璀璨鑽石毛亮相；台灣女星徐若瑄、孫芸芸、楊謹華、郭雪芙、孫盛希與蔡詩芸也都被全新設計圈粉。在2024年即將邁入尾聲之際，Hearts On Fire也公佈年度人氣款式，無疑是年終選購犒賞自己的絕佳參考。

鑽石對戒在2024年度的總銷量top 10中扮演了壓倒性的成績，有超過半數品項皆是對戒。在Hearts On Fire，對戒除了見證結婚新人的永世誓言，更也陪伴了眾多情侶在愛情萌芽時則互許定情承諾。對戒中的的人氣款式依序為以音譜中的還原記號為靈感的NATURAL、刻畫愛人擁抱的EMBRACE和以雙色金描繪愛情的FUSION。

Top 2暢銷款為百搭的經典線戒，量體輕巧，無論穿搭怎麼變化都能自在地融入，線戒最受歡迎的款式依序為ETERNITY爪鑲鑽石線戒、VELA法式鑲嵌鑽石線戒與今年度發表的BARRE密鑲鑽石線戒，以不同的鑲嵌技法鎖住顆顆完美車工鑽石。聚焦單一美鑽的鑽戒則是Top 3人氣單品，今年度的熱門鑽戒除了2023年度發表的VELA Solitaire和VELA Halo鑲鑽戒指，BARRE Floating鑽石戒指則憑藉著新穎的多鑽設計脫穎而出，。

品牌最新的BARRE系列則摘下兩項人氣名次。Top 4的BARRE系列項鍊，提供單槓線條、飄懸單鑽、槓條鑲鑽與無鑲鑽的飄懸多鑽設計等4款，各有其擁戴的喜好者。而Top 5則是BARRE系列Floating黃K金鑽石耳環，是品牌今年度最為貨真價實的明星款商品，從美國演員Eva Longoria、美國名模Ashley Graham到台灣首席名媛孫芸芸皆有選戴此款耳環亮相，偌大的圓弧線條加上全鑲鑽式設計，兼具華麗感之餘卻不浮誇。

Top 2，線戒，ETERNITY鉑金爪鑲鑽石線戒，約52,000元。圖／Hearts On Fire提供
Top 2，線戒，ETERNITY鉑金爪鑲鑽石線戒，約52,000元。圖／Hearts On Fire提供
Top 5，耳環，BARRE Floating黃K金鑽石耳環，約109萬元起。圖／Hearts On Fire提供
Top 5，耳環，BARRE Floating黃K金鑽石耳環，約109萬元起。圖／Hearts On Fire提供
美國演員Eva Longoria配戴BARRE Floating黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
美國演員Eva Longoria配戴BARRE Floating黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
Top 4，項鍊，BARRE Floating白K金密鑲鑽石項鍊，約12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
Top 4，項鍊，BARRE Floating白K金密鑲鑽石項鍊，約12萬4,000元。圖／Hearts On Fire提供
美國名模Ashley Graham配戴BARRE Floating 黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
美國名模Ashley Graham配戴BARRE Floating 黃K金鑽石耳環。圖／Hearts On Fire提供
Top 1，對戒，（由左至右）NATURAL鉑金鑽石戒指，58,000元；NATURAL鉑金鑲鑽戒指，46,000元。圖／Hearts On Fire提供
Top 1，對戒，（由左至右）NATURAL鉑金鑽石戒指，58,000元；NATURAL鉑金鑲鑽戒指，46,000元。圖／Hearts On Fire提供
Top 3，鑽戒，VELA Solitaire鉑金鑽石戒指，約89,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Top 3，鑽戒，VELA Solitaire鉑金鑽石戒指，約89,000元起。圖／Hearts On Fire提供

品牌 女星 穿搭 鑽石

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