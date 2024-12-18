凱蒂佩芮、孫芸芸也被圈粉！ Hearts On Fire年度人氣單品是「它」
美國現代鑽石珠寶品牌Hearts On Fire，今年重塑品牌形象，更加時尚摩登的氣質，擄獲眾多明星青睞，舉凡凱蒂佩芮（Katy Perry）、Eva Longoria、新世代歌姬Olivia Rodrigo、等人都在公開活動時選擇以Hearts On Fire璀璨鑽石毛亮相；台灣女星徐若瑄、孫芸芸、楊謹華、郭雪芙、孫盛希與蔡詩芸也都被全新設計圈粉。在2024年即將邁入尾聲之際，Hearts On Fire也公佈年度人氣款式，無疑是年終選購犒賞自己的絕佳參考。
鑽石對戒在2024年度的總銷量top 10中扮演了壓倒性的成績，有超過半數品項皆是對戒。在Hearts On Fire，對戒除了見證結婚新人的永世誓言，更也陪伴了眾多情侶在愛情萌芽時則互許定情承諾。對戒中的的人氣款式依序為以音譜中的還原記號為靈感的NATURAL、刻畫愛人擁抱的EMBRACE和以雙色金描繪愛情的FUSION。
Top 2暢銷款為百搭的經典線戒，量體輕巧，無論穿搭怎麼變化都能自在地融入，線戒最受歡迎的款式依序為ETERNITY爪鑲鑽石線戒、VELA法式鑲嵌鑽石線戒與今年度發表的BARRE密鑲鑽石線戒，以不同的鑲嵌技法鎖住顆顆完美車工鑽石。聚焦單一美鑽的鑽戒則是Top 3人氣單品，今年度的熱門鑽戒除了2023年度發表的VELA Solitaire和VELA Halo鑲鑽戒指，BARRE Floating鑽石戒指則憑藉著新穎的多鑽設計脫穎而出，。
品牌最新的BARRE系列則摘下兩項人氣名次。Top 4的BARRE系列項鍊，提供單槓線條、飄懸單鑽、槓條鑲鑽與無鑲鑽的飄懸多鑽設計等4款，各有其擁戴的喜好者。而Top 5則是BARRE系列Floating黃K金鑽石耳環，是品牌今年度最為貨真價實的明星款商品，從美國演員Eva Longoria、美國名模Ashley Graham到台灣首席名媛孫芸芸皆有選戴此款耳環亮相，偌大的圓弧線條加上全鑲鑽式設計，兼具華麗感之餘卻不浮誇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言