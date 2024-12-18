佳士得2024成績單總額微衰6% 逆中求「質」的穩定

國際拍賣龍頭佳士得（Christie's）昨日於年度亞太區線上記者會，發布2024年度整體業績。全球成交總額預計達57億美元（年底尚有拍賣正在進行中），比起往年的61億美元微幅衰退6%。值得注意的是，私人洽購成交總額達15億美元，比起2023年增長高達41%。可見買氣不弱但購買形式有所變化。佳士得也表示，鑒於2024下半年拍賣市場的成績，對2025的佈局與整體展望保持樂觀。

2024年佳士得年度拍賣總體成交比率86%，落槌總額為低估價112%，平均每件拍品吸引3.7位買家競投，這些數據與去年相比都是有所增長的。其中年輕世代買家的參與度也持續提升，佳士得國際首席執行官施俊安（Guillaume Cerutti）更指出，即便官網曾在五月期間一度斷線，但並未影響透過網路競標的買家，今年線上競標的總佔比仍持續成長。他進一步解說，藝術市場有可簡稱3M的三大關鍵：

今年最高成交價藝術品為米卡艾特根（Mica Ertegun）珍藏中的雷尼馬格利特（René Magritte）《光之帝國》（L'empire des lumières），以1.212億美元的高價在佳士得售出；是今年全球唯一一件成交價超逾1億美元大關的拍品。今年最高成交價珠寶「The Eden Rose」亦由佳士得紐約在6月以美元1,340萬的高價售出。佳士得也完成收購Gooding & Company這間骨董汽車拍賣行業的領軍拍賣行，預計明年春季展開第一次的拍賣。

施俊安也在回覆媒體提問時進一步解說，在他看來，藝術市場有可簡稱3M的三大關鍵層面：Macro economy（宏觀經濟）、Money、Mood。從宏觀經濟來看，利率變動、信用限制和貨幣政策都是使亞洲經濟形勢不樂觀的因素，但不能忽略Mood，這是從藏家來到佳士得參與拍賣，面對可能一生可能僅此一次的入手機會時下標的心情。秋拍成績可見回彈勢頭，從徵件狀況佳士得對於2025上半年的表現相當樂觀。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）則深入解說亞太區2024的表現，並指出上下半年的明顯變化，也是佳士得對2025保持樂觀的主要原因。全球拍賣成交總額中有26%由亞太區買家貢獻。新一代年輕買家總數持續增長，而亞太區買家中，中國內地買家貢獻總額超越香港成為地區第一，第三則為包括泰國、印尼、新加坡及越南在內的東南亞地區。佳士得亞洲本年度下半年成交總額創下自2021年以來新高，佳士得也認為這有賴於亞太總部於The Henderson開幕，「藏家一致認為The Henderson是香港首屈一指的展售空間，」亞洲區主席程壽康（Kevin Ching）在回覆媒體提問時這樣說。

中國藝術與工藝品的拍賣，穩健的長期策略成功取得佳績。今年推出的五個私人珍藏中，四個單一藏家專場拍賣取得100%成交的斐然成績（「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」、「區百齡珍藏：首拍」、「太一精魄─藍田山房舊藏古玉」、「嘉木留芳─『木趣居』精選明式家具」），落槌總額為低估價數倍之多。程壽康表示這有賴與客戶好有的長期互相信任，而各種靈活的策展活動也讓佳士得得以在文化藝術方面深耕大眾的收藏信心。

佳士得中國區主席楊媛草（Rebeca Yang）針對媒體詢問則說明了今年該地區的優異表現和展望。在全球拍賣成交總額中，中國內地為亞太區貢獻最多的買家地區，更是新買家及年輕買家的集中地。佳士得的策略很清晰明確，今年上海拍賣成交比率高達98%，有43%拍品以超逾高估價成交，30%買家為千禧新世代，趙無極的刷新內地拍賣的紀錄。內地藏家不僅參與亞太區拍賣，更積極參與佳士得全球各地包括紐約、倫敦、日內瓦等地的拍賣，整體而言相當看好。

東南亞地區交出亮成績單，龐智鋒表示，今年東南亞買家總數實現多達兩位數的增長比率，新加坡買家積極參加紐約二十及二十一世紀拍賣，而泰國買家對於精品珠寶的需求高昂，在下半年的表現尤其亮眼。而印度的藝術市場表現也是施俊安和龐智鋒認為非常振奮人心的，除了骨董藝術品，當代藝術的表現也很出色，今年十大高價拍品之一就有今年在紐約以4800萬美元高價成交的印度藝術家Francis Newton Souza的作品「The Lovers」。龐智鋒也坦言，印度對於當代藝術的需求強烈，只是優秀的拍品難尋。