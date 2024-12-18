陸地最大生物震撼登台 近距離觀察「37公尺長泰坦巨龍」

陸地最大生物泰坦巨龍全身復原骨骼首度登台，地球誕生以來最大級，長37公尺的泰坦巨龍全身復原骨骼，由大英自然史博物館最新策劃，在英國、日本巡迴展出時都開創空前絕後觀展熱潮的《史前巨獸 泰坦恐龍展》，12月19日將在國立台灣科學教育館重磅登場。英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、聯合數位文創董事長李彥甫和幼稚園小朋友在泰坦巨龍下合影。

李彥甫表示，泰坦巨龍是近十多年間才被挖掘出來並進行研究的物種，也是世界最大的恐龍，我們很榮幸能夠將大英自然史博物館最新、最大的重點展品引進台灣，不僅能夠近距離觀察等比復原的恐龍骨骼，更帶領大家走入泰坦巨龍生活的史前時代。透過這次展覽，觀眾能更加了解科學家們研究泰坦巨龍的重要成果，除了來自大英自然史博物館的泰坦巨龍，我們還從日本引進超擬真的電動霸王龍與巴洛龍，細膩還原每一處細節，將帶給全台觀眾前所未有的互動體驗，也誠摯地邀請大家到國立台灣科學教育館，盡情徜徉在這場豐富多元、寓教於樂的年度必看特展。

鄧元翰說，我相信這些曾在地球上行走的最大型生物不僅會吸引孩子們學習科學、激發他們對自然世界的認識，也會幫助孩子們從小就能成為保育地球的擁護者。當今的大型動物持續在地球生態系中發揮至關重要的角色，但由於棲息地喪失以及其他毀滅性的人為影響，這些大型動物面臨越來越嚴重的滅絕風險。我希望大家能夠利用這個展覽，把我們的未來與自然世界聯繫起來，一起保護當今的大型動物，以免為時太晚！

為了提升觀眾的觀展體驗，大英自然史博物館全新打造一系列特別又多元的互動裝置，與泰坦巨龍全身骨骼並列展示，走入展廳腳下忽明忽滅的巨龍腳印，伴隨著不時在耳邊響起的泰坦腳步聲，以及與巨龍匹配的強勁心跳和呼吸聲，就像泰坦巨龍隨時會出現在你身邊，英國空運來台的互動展牆甚至還有會小恐龍跑來跑去，讓人宛如置身白堊紀。同時也帶領民眾了解泰坦巨龍的史前生活，透過生動有趣的多媒體互動闖關遊戲，帶著觀眾一步步了解泰坦巨龍的生活方式、食物鏈、捕食等生存特徵。