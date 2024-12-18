Onitsuka Tiger新聯名 原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴登場

Onitsuka Tiger鬼塚虎與日本經典漫畫《原子小金剛》第二次聯名，這回復刻經典，讓原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴。這次合作以創新的視角重塑經典，將懷舊復古與現代風格相結合。

這次系列重新詮釋《原子小金剛》的紅色靴子為設計主軸，從紅靴換上鬼塚虎標誌性的黃色靴款，全新設計俏皮又富有個性，彰顯角色的獨特魅力外，更賦予焕然一新的形象、令人耳目一新。

全系列商品以紅色與灰色為主調，涵蓋連帽衫與T-Shirt，並以仿舊處理技法呈現濃厚的復古風格。加上黃色點綴，從肩背包的背帶到連帽上衣的抽繩，注入特色亮點，呈現設計的巧思與層次感。