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Onitsuka Tiger新聯名 原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎攜手原子小金剛推出全新聯名系列。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎攜手原子小金剛推出全新聯名系列。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎與日本經典漫畫《原子小金剛》第二次聯名，這回復刻經典，讓原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴。這次合作以創新的視角重塑經典，將懷舊復古與現代風格相結合。

這次系列重新詮釋《原子小金剛》的紅色靴子為設計主軸，從紅靴換上鬼塚虎標誌性的黃色靴款，全新設計俏皮又富有個性，彰顯角色的獨特魅力外，更賦予焕然一新的形象、令人耳目一新。

全系列商品以紅色與灰色為主調，涵蓋連帽衫與T-Shirt，並以仿舊處理技法呈現濃厚的復古風格。加上黃色點綴，從肩背包的背帶到連帽上衣的抽繩，注入特色亮點，呈現設計的巧思與層次感。

此系列以中性設計為主軸，推出29款服飾與配件，包含條紋刺繡襯衫、刺繡連帽長袖上衣、洗舊感印花長袖上衣、多款印花短袖上衣、棒球帽、漁夫帽、中統襪、後背包、肩背包等。全新聯名系列將於2024年12月20日上午11點整於Onitsuka Tiger鬼塚虎台灣官方網站獨家發售。

鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感LOGO印花短袖上衣黑色，3,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感LOGO印花短袖上衣黑色，3,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感印花短袖上衣紅色，3,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感印花短袖上衣紅色，3,080元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款條紋刺繡襯衫，4,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款條紋刺繡襯衫，4,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感印花長袖上衣紅色，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款洗舊感印花長袖上衣紅色，5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款LOGO刺繡漁夫帽，3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
鬼塚虎x原子小金剛聯名款LOGO刺繡漁夫帽，3,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

日本 標誌 配件

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