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Onitsuka Tiger新聯名 原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴登場
Onitsuka Tiger鬼塚虎與日本經典漫畫《原子小金剛》第二次聯名，這回復刻經典，讓原子小金剛穿上鬼塚虎黃靴。這次合作以創新的視角重塑經典，將懷舊復古與現代風格相結合。
這次系列重新詮釋《原子小金剛》的紅色靴子為設計主軸，從紅靴換上鬼塚虎標誌性的黃色靴款，全新設計俏皮又富有個性，彰顯角色的獨特魅力外，更賦予焕然一新的形象、令人耳目一新。
全系列商品以紅色與灰色為主調，涵蓋連帽衫與T-Shirt，並以仿舊處理技法呈現濃厚的復古風格。加上黃色點綴，從肩背包的背帶到連帽上衣的抽繩，注入特色亮點，呈現設計的巧思與層次感。
此系列以中性設計為主軸，推出29款服飾與配件，包含條紋刺繡襯衫、刺繡連帽長袖上衣、洗舊感印花長袖上衣、多款印花短袖上衣、棒球帽、漁夫帽、中統襪、後背包、肩背包等。全新聯名系列將於2024年12月20日上午11點整於Onitsuka Tiger鬼塚虎台灣官方網站獨家發售。
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