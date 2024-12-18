寒舍艾美聖誕月開跑 住房送頂級護膚、餐飲加贈紐約香氛

台北寒舍艾美酒店以「艾美星願」為主題，不僅用聖誕藝術裝置妝點酒店大廳，更規劃多元的住房與餐飲活動。酒店於即日起推出「星艾之禮」住房專案，入住主管套房每房每晚13,800元起+15.5%，加贈Natura Bissé鑽石臻白保養組。同時，DRIP & DOUGH推出節日限定甜點，12月20日前付款最高享約79折早鳥優惠，特別推薦歐洲傳統的「星雪果香潘納朵尼」每組2,800元，以及與日本知名「一〇八抹茶茶廊」合作推出的「日和暖柚抹香」聖誕蛋糕，六吋2,080元。

另外，12月24至25日晚餐，TIPSY Sparrow首度推出聖誕饗宴，每套2,080元+10%，包含爐烤肋眼·黑椒醬汁、楓糖布里歐與胡桃派等。12月24日至25日於限定餐期內在 TIPSY Sparrow或探索廚房用餐，單筆消費達指定金額憑發票即可兌換MALIN+GOETZ香氛禮品一組。

台北寒舍艾美酒店攜手西班牙皇室御用保養品牌 Natura Bissé，推出「星艾之禮」住房專案，每房每晚13,800元起+15.5%。即日起至12月25日，凡入住專案主管套房，即可尊享價值3,900元的鑽石臻白保養限量禮乙份，包括鑽石臻白淨膚凝露、臻白精華、臻白乳霜與臻白面膜，以逆時複方科技，讓假期煥發全新魅力，數量有限，送完為止。

此外，專案包含客房冰箱軟性飲品及啤酒乙組、隔日探索廚房的豐盛雙人早餐，以及行政貴賓廳的尊榮服務。入住時尚高雅的艾美酒店，無論是在房間內靜享頂級保養與微醺愜意，還是漫步於信義區繁華百貨商圈，沉浸在浪漫璀璨的燈海之中，都能感受繽紛聖誕節的美好時光。

溫馨時刻必備聖誕甜品，台北寒舍艾美酒店選品店DRIP & DOUGH即日起至12月28日止推出三款聖誕限定甜點，首先推薦歐洲的傳統聖誕麵包「星雪果香潘納朵尼」每組2,800元，12月20日完成付款預訂可享早鳥優惠每組2,200元，禮盒內附熱紅酒香料包與 Drip & Dough 7折優惠小卡並附專屬編號，加碼獲得指定編號的幸運者可得到最高3,000元的餐飲抵用券。主廚選用義大利百年老麵種進行天然發酵，再加入機能蛋與84%天然發酵奶油，使其乳香濃厚並有鬆軟濕潤的口感。餡料以黑萊姆酒加州葡萄乾融合產自義大利的橘丁、檸檬丁還原產地風味，再結合費時3日熬煮的橙皮，入口滿是溫潤的果香，經過5天發酵與熟成，讓重達一公斤的聖誕麵包，為餐桌帶來滿滿的祝福。此款甜點亦於台北喜來登大飯店The Deli與寒居酒店BeGood Café同步販售。

台北寒舍艾美酒店與日本知名「一〇八抹茶茶廊」攜手合作推出「日和暖柚抹香」聖誕蛋糕，六吋2,080元，12月20日前付款預定，享早鳥優惠價1,680元。主廚以日本京都宇治產的天寶抹茶粉製成濃郁的抹茶牛奶巧克力慕斯，搭配清新柚香的巧克力奶餡，並以細膩榛果碎片點綴，豐富的口感讓每一口都洋溢著溫暖的聖誕氣息。另外「聖誕花圈」麵包，每個160元，以62%巧克力與義大利西西里島開心果醬混合成絲滑內餡後，塗抹在以北海道產小麥粉製作的布里歐麵團上，再以繽紛紅綠色果仁裝點，為冬日聖誕帶來溫暖問候。

由米其林一星名廚李皞擔任廚藝總監的TIPSY Sparrow將於12月24至25日晚餐，首度推出聖誕饗宴每套2,080元+10%，包含香氣四溢的「爐烤肋眼·黑椒醬汁」，搭配無限量供應的聖誕佐餐，包含甜而不膩的「楓糖布里歐」、濃郁滑順的「南瓜起司通心麵」、鮮甜爽口的「碳烤青花筍」，以及充滿美國南方風情的經典甜點「胡桃派」等，多道美味料理為節日增添暖意與幸福。

另外，探索廚房甜品區特別以馬戲團為主題布置，增添趣味童心，更推出「黑糖布丁派」、「草莓生乳派」與「草莓芙蓮」，以濃郁香滑的卡仕達餡征服甜品愛好者，以及造型可愛的「馬戲團薑餅人」等。加碼驚喜贈禮12月24日至25日，於TIPSY Sparrow晚餐單筆消費滿10,000元，或於探索廚房午、晚餐餐期單筆消費滿12,000元，憑發票即可兌換紐約都會風格品牌MALIN+GOETZ香氛一組，為聖誕節增添迷人驚喜。

即日起寒舍艾美推出「聖誕啟程」活動，歡迎蒞臨寒舍艾美的貴賓與大廳的聖誕裝置藝術拍照打卡與分享，可獲得MALIN+GOETZ獨家小禮，數量有限，贈完為止。另外，寒舍集團今年12月再次攜手台灣導盲犬協會，於館內設置捐款箱，邀請貴賓共同參與公益行動。賓客的每一份支持，將化為導盲犬的專業訓練基金，助力牠們成為視障朋友的「第二雙眼睛」，用愛心點亮希望。此外，台北寒舍艾美特別邀請集思音樂於12月21日、24日平安夜以及25日聖誕夜晚間在酒店大廳現場獻唱，以悠揚歌聲溫暖冬夜，為賓客獻上專屬的聖誕祝福。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康