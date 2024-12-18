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江蕙重磅回歸！遠傳推8月22日遠傳用戶場 辦門號送門票

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳（4904）表示，為回饋用戶，特別與江蕙推出8月22日遠傳用戶場，一起把用戶「甲你攬牢牢」，讓用戶尊享專屬購票資格。圖／聯合報系資料照片
遠傳（4904）表示，為回饋用戶，特別與江蕙推出8月22日遠傳用戶場，一起把用戶「甲你攬牢牢」，讓用戶尊享專屬購票資格。圖／聯合報系資料照片

演唱會「門票秒殺始祖」江蕙睽違十年後，將於2025年復出，站上小巨蛋舞台。遠傳（4904）表示，為回饋用戶，特別與江蕙推出8月22日遠傳用戶場，一起把用戶「甲你攬牢牢」，讓用戶尊享專屬購票資格，輕鬆感受江蕙的經典歌聲與無可取代的舞台魅力！

遠傳指出，即日起不論辦理新申辦、攜碼、續約，凡透過遠傳網路門市選擇「超級巨星-江蕙方案」，月付599元起，不用抽籤即可直接免費獲得演唱會門票2張！限量1,000組，名額有限，快手刀搶辦。

此外，遠傳指出，同樣不限新朋友申辦、攜碼或老客戶續約，12月18日15點30分起，於全通路成功申辦「心5G方案」，會以簡訊通知購票登記網址，限量前1,000組用戶，只要完成登記，免抽籤即可獲得原價購入演唱會門票購票序號，保證有票，絕對好康只獻給遠傳用戶！

遠傳尊寵VIP用戶福利再升級，遠傳指出，即日起，遠傳VIP用戶可於心生活App內VIP專屬兌換區內，登記抽「遠傳用戶場次」的購票資格序號，每組限購2張門票。遠傳心生活VIP更擁有不限票價、座位區域任選的自由購票方式，依需求購買心儀之座位，享受江蕙美好的歌聲。

江蕙 演唱會 遠傳

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