全台媽祖進駐祈福 花博珠寶展完美落幕

2024年度花博珠寶展再次在熱鬧的VVIP珠寶之夜快樂的畫下完美的句點，這一次的珠寶展真的別開生面。主辦單位中華民國金銀珠寶同業協會許再森理事長與台北安西馬祖會楊萬居執行長難得邀請到全台媽祖站台祈福，歲末年終有這樣的媽祖入駐站台，對於人心的穩定有非常大的幫助。

這一次除了許再森理事長帶領的珠寶團隊參展之外，更重要的還邀請到花蓮賞石協會劉文東會長帶領的會員們從花蓮帶著美麗的花東玉石北上展覽。民眾對於許多具大的豐田玉、玫瑰石、台灣墨玉等石雕創作嘖嘖稱奇，詢問非常非常的高。尤其是到了拍賣之夜，不僅是參加的貴賓，連參展的廠商都踴躍競加入標。可見花東玉石的吸引力仍然非常強大。雖然目前的花蓮市藝品市場非常蕭條，有了這樣的參展活動，也幫助花蓮的業者打了非常大的強心針。

花博展別開身面的媽祖鑽轎脚 萬人空巷

另外，同時值得一提的是，這次還有中華民國精品鑑定協會的參展。除了特別介紹知名品牌寵愛女人二手精品包包收藏鑒定的流程，匯敏老師並推廣了一套非常完整的SOP，此外更重要的是現場京辰精品白白老師特別提到在來年參展時，將設計一款媽祖專用包，讓現場民眾更是非常期待。

回顧這次四天的珠寶展，花博的人氣強強滾，相信所有的參展廠商都滿載而歸。而民眾的花東玉石磨石體驗與許志宏老師的金工體驗，在明年更會擴大舉辦。許再森理事長更宣示明年的珠寶展，期待各位廠商能夠踴躍提報拍賣商品，讓每天的拍賣活動都能夠擴大舉行。未來的珠寶展，將持續帶給民眾更多精彩的體驗與活動，讓珠寶文化在台灣持續發揚光大。

這次展會不僅展示了當代珠寶設計的多元風格和藝術價值，更促進了珠寶業界的交流與合作。參展廠商們展示了各自的獨特作品，從傳統工藝到現代設計，應有盡有。特別是一些年輕設計師的作品，展現出新一代珠寶設計師的創意與才華，為整個展會增添了亮點。

許再森理事邀請你2025年花博珠寶展現場抽黃金喔

除了展示和拍賣活動外，本次展會還舉辦了一系列的講座和工作坊，邀請到業界知名專家分享他們的經驗和見解。這些活動不僅提升了參加者對珠寶的認識與了解，也提供了業界最新的趨勢和技術資訊。

最後，2024年度花博珠寶展在一片歡呼聲中圓滿落幕。許再森理事長在閉幕致辭中表示，感謝所有參展廠商和觀眾的支持和參與，展望未來，他們將繼續努力，為珠寶行業創造更多的機會和平台，期待2025年12月5號到8號再次與大家相見。這次展會的成功舉辦，為未來的珠寶展打下了堅實的基礎，也為台灣珠寶行業的發展注入了新的活力。