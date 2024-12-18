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寬宏宣布：江蕙明年辦20場演唱會 購票採實名登記抽選制

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
江蕙將於2025年舉辦演唱會。圖／寬宏藝術提供
江蕙將於2025年舉辦演唱會。圖／寬宏藝術提供

歌手江蕙演唱會要來了！國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術（6596）18日宣布，2025年將主辦江蕙20場北高巨蛋演唱會，2025年7月11日至26日於高雄巨蛋開唱8場，8月8日至9月1日於台北小巨蛋接續演出12場，這是寬宏藝術繼2015年江蕙《祝福》演唱會後，相隔十年再度主辦全新的演唱會。

上周13日亦公布音樂劇巨作《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演的台灣檔期，為《悲慘世界》音樂會首度來台，將於北高演出52場，2025年6月12日至7月6日於台北國家戲劇院演出30場、2025年7月10日至27日於高雄衛武營歌劇院演出22場。

寬宏指出，《2025江蕙演唱會》與《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，7月份將同時在高雄演出，將大幅挹注明年營運成長動能，並帶旺國內暑期藝文展演市場，全年營收獲利表現可望創歷史新高。

針對明年業務概況，寬宏指出，明年寒假展覽檔期將展現豐沛的自製能量，北高規劃四檔展覽，有高雄駁二的《侏羅紀X恐龍光影展 高雄站》，這檔公司自製之投影科技結合互動遊戲的萬年不敗恐龍主題展，在台北成功吸引10萬人次；另利用最新AI技術自製開發的《AI繪動的畫特展》與《AI SPORT》展，將首度在台北科教館展出，《AI繪動的畫特展》將顛覆畫展，歡迎觀眾觸摸畫作，探索生成式AI的無限可能；《AI SPORT》展利用智能感應手環加上互動科技讓大家感受不一樣的運動體驗；唯一一檔由日本引進的《田中達也特展－大師眼中的微型組合》，將第三度訪台，本次展出田中達也160件創作，將吸引新舊展迷朝聖。

演出的部分2025年第1季已開賣的活動有民歌高峰會50年最終場，北高巨蛋、台中惠蓀堂共計演出6場、日本新生代潛力女團Phantom Siita華山Legacy演唱會1場、冰上迪士尼台北小巨蛋8場、冰島搖滾樂團SIGUR RÓS台北國際會議中心2場、日本傳奇歌王ASKA飛鳥涼台北國際會議中心演唱會1場、金曲歌后戴佩妮台北小巨蛋演唱會1場等。

第2季有首度訪台的國際級音樂劇《悲慘世界》紀念版音樂會，將於台北國家戲劇院、高雄衛武營歌劇院演出52場，於2024年12月18日13:30開始售票，

寬宏指出，此次世界巡演為此劇邁入第40周年揭開序幕，也是目前倫敦西區音樂劇版以外，全世界唯一授權全本演出的音樂會製作，世界巡演中呈現的版本有巨蛋體育館形式（Arena）及劇場（Stage）兩種版本，台灣站考慮到座位舒適度及劇場舞台溫暖度，特別選擇劇場形式，前進台北國家戲劇院及高雄衛武營國家歌劇院演出，期望讓觀眾以音樂劇的演出空間來欣賞音樂會版本，帶來最震撼的視聽饗宴；另金曲歌后彭佳慧也將重返台北小巨蛋舞台；寬宏藝術打造的原創音樂品牌讚聲，也規劃近20場演出在華山Legacy，本次將邀請日本知名歌手共襄盛舉。

第3季備受矚目的《2025 江蕙演唱會》將一連演出20場，本次售票將響應政府政策、保障樂迷權益、杜絕黃牛危害，採「實名登記抽選制」，於2025年1月2日15:30至1月4日23:59開放登記，1月7日12:00以會員信件通知公布抽選結果及繳費通知，中籤者須於2025年1月9日12:00前繳費完成。

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